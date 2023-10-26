【虛報行蹤】涉確診後瞞行蹤案續　王詩雅服重藥後昏睡押後下周一再訊

▲ 案件在九龍城法院續審。（資料圖片）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王被指涉虛報赴宴當日行蹤，被告日前疑於九龍城裁判法院外跌傷，案件押後兩天至今（26日）續審。辯方指由於昨天醫生處方重藥予被告，被告昨晚服藥後入睡如「昏迷」狀態，預計明（27日）早亦會因藥效未能出庭自辯。暫委裁判官將案件押後至下周一（30日）續審。

被告王詩雅（38歲）的代表大律師黃繼兒，今於庭上指被告昨服用醫生處方的重藥後，昨晚睡至如「昏迷」狀態，預計明早亦會因藥效未能出庭自辯。黃續指，被告服藥後及因傳媒報道其跌倒事件，情緒亦因而受影響，並指被告早前在庭內作供時，亦受到在場人士影響。

控方不反對押後，暫委裁判官稱「事到如今，真係無辦法，因為佢有醫生紙」，將案件押後至下周一（30日）續審。

被告否認4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤，被告已開始自辯作供。

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記者：梁錦麟