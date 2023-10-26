冠心病︱35歲男不煙不酒愛跑步卻患冠心病　醫生：1個習慣致心肌肥大

▲ 35歲男不煙不酒愛跑步卻患冠心病，醫生：1個習慣致心肌肥大。

自以為健康的習慣，竟是致病元凶！內地一名35歲男子不煙不酒、熱愛長跑兼參加過馬拉松，沒有心血管疾病危險因素及慢性病，但卻經常胸悶，求醫竟證實患上冠心病；而醫生揭示病因後令人震驚。

最新影片：

據内地媒體寧波晚報報道，35歲男子日前因胸悶求醫，向醫生表示自己大半年來都有胸悶情況，但時間持續不長，休息後便會緩解，這一次卻特別嚴重。經檢查發現，男子心肌指標異常，心臟前降支更顯示處於90%阻塞，確診冠心病，安裝支架「通波仔」後恢復良好。但對於患上心血管病，男子十分困惑，因他一直維持非常健康的生活，認為不存在危險因素：「不吸煙飲酒、不熬夜，每週還長跑4次！」

過度運動致心肌肥大或猝死

主治醫生、北崙區人民醫院（浙大一院北侖分院）心血管內科主任吳琪表示，年輕人患上冠心病概率，近年來呈上升趨勢。患病風險除了因吸煙、飲酒，或有高血壓、糖尿病、肥胖等危險因子，有「規律長跑」習慣的年輕人也是容易患上心血管疾病的高危族群。據臨床觀察，一部分職業或半職業的年輕馬拉松選手都存在冠心病問題。

醫生續指，很多年輕人認為，長跑對身體有益，更促進心臟健康，因而成為一項備受歡迎的有氧運動。但事實恰恰相反，長跑伴隨的風險包括脫水、心肌病變等，都會造成運動者出現心臟問題。醫生警告，年輕人過度運動不但會引發冠心病，嚴重更有機會猝死：

一週3至4次長跑等有氧運動習慣，雖然過程中產生內啡肽等激素，讓人獲得快感和止痛效果，但往往容易忽視身體疲勞，包括心肌疲勞。 長期高強度有氧運動，可能導致心臟肌肉肥大，增加心律不整和猝死的風險。

最後，吳琪醫生建議，有氧運動習慣應規律、適度進行，且要正確飲水補充體液、保持充分休息，定期體檢關注身體變化，有問題則要及時求醫。

冠心病徵兆

據本港衞生署的資料，冠狀動脈心臟病，又簡稱冠心病，是心臟病的一種；而心臟病是香港男士的頭號殺手之一。香港心臟專科學院義務秘書、心臟科專科醫生梁達智曾接受TOPick訪問時指出，冠心病是死亡率最高的心臟疾病。要檢查自己是否有冠心病，可以進行「電腦掃描冠狀血管造影」，直接看到冠狀動脈有沒有阻塞。另外，亦可留意以下幾個徵兆：

心口痛，胸口有壓逼感覺，像被石頭壓著

氣喘、呼吸不暢順，甚至有窒息感

心跳加快、心悸

頭暈、眼前一黑

如果有心臟衰竭，亦可能出現腳腫情況

同場加映：10大護心食物防心血管堵塞

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣