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一個機會　一點關懷與支持　共同成就多元共融工作間

特約 00:00 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

「共融工作間最重要是同事間的關顧和尊重。」——WEDO GLOBAL文化大使阿恩
「希望社會最終會看到不同背景朋友與別不同的生產力。」——香港傷健協會社工蘇偉健（Kenny）
「希望僱主看我的工作能力而非我的性別身份。」——跨性別人士Sho

在別人眼中看似微不足道的對待，對阿恩、蘇偉健和Sho來說卻是一個期盼多年的願望。其實在漫長的多元共融路上，只要大家願意多走一步，了解不同背景人士的需要，給予他們多一點關心、支持和一個平等的機會，多元共融工作間其實早已在香港萌芽，其普及化亦指日可待。

DEI（Diversity多元、Equity公平及Inclusion共融）和多元共融工作間已非新議題。隨著社會進步，愈來愈多企業意識到，創建一個多元共融工作間，不單是履行社會責任的必要元素，更能為企業帶來業務發展及人才永續等優勢。香港傷健協會社工蘇偉健（Kenny）早前出席由香港社會服務聯會(社聯)舉辦的「安心工作間分享會——成就多元、公平及共融工作間」，Kenny於分享會上表示，相比十多年前，近年「自願」加入創建共融工作間的企業和政府部門，明顯比以前增加很多。

企業終於看到DEI對公司的價值

Kenny坦言，十多年前不少企業建構共融工作間，純粹出於建立良好企業形象，甚至是為了滿足政府的要求，所以很多都是出於非自願性的參與。「近年有不少企業都會為員工提供與共融工作間相關的培訓，這證明了不少企業開始真正了解到，僱員或客戶同樣有這方面的需要，而事實證明，創建共融空間後，生意真的比以前好。以前要說服企業加設無障礙設施真的困難重重，反觀現在容易得多，很多公司會主動請我們提供改動的建議，看到DEI這個價值在提升，這些轉變令我有很大的感觸。」

雖然在多元共融文化發展的軌跡看見曙光，但Kenny依然希望作為僱主的，可以在硬件和政策上多走一步，打造一個更完善的多元共融工作間。「除工作間的無障礙設施外，在政策上如採用無障礙招聘程序、彈性上班時間、工作安排等同樣重要，只要做到互相包容和接納，便可以達至共融。」他又建議企業可首先深入了解殘疾僱員的真正需要，才加設無障礙設施，這樣效果會更加理想。 Kenny稱，現時最希望社會人士可以看到不同背景的朋友，能夠利用他們與別不同的能力所作出的貢獻。「最希望聘請我們的僱主是願意聘請殘疾人士。」

Kenny認為，共融工作間有賴於企業是否願意在硬件和政策上做到接納和包容。

關懷與尊重 多元共融重要關鍵

跟殘疾人士一樣，少數族裔人士在職場上也遇到不少挑戰和困難。同為愛同行（WEDO GLOBAL）文化大使的阿思和阿恩可說是幸運的一群，而阿思是透過社聯一個實習計劃加入WEDO GLOBAL，成為這個多元大家庭的一份子。

4歲就來港定居的阿思表示，自小就讀的學校都以非華裔學生為主，課堂都以英文授課，故中文水平和讀寫能力都較低。幸好加入WEDO GLOBAL後，在同事們幫助下，短短一年已說得一口流利廣東話。「同事們知道我的中文程度不高，都很樂意教我運用中文文字，讓我可以在工作上和代表機構分享時應用。中文水平的提升對非華語學員在職場體驗不同工作非常重要，令我們更能盡展所長。」

WEDO GLOBAL文化大使阿思在同事的幫助和照顧下，短短一年已學識講廣東話，讓她在工作上得以發揮。

同為文化大使的阿恩，中六畢業後便加入WEDO GLOBAL。阿恩在分享時表示，從她姐姐的經歷，深深體會到同事的支持是成就多元共融工作間的重要元素之一。「姐姐曾經在不同公司任職，最初的工作環境有華裔與非華裔同事。由於她的中文水平較低，不懂得用中文跟同事溝通，就連上司也不願意跟她說話，加上同事不友善的態度，不單影響她的工作表現，甚至令她厭惡上班。」阿恩表示，後來姐姐終於找到另一份理想工作，同事們都很樂意跟她溝通，又會教她中文，所以現在她工作非常愉快。「要建立一個多元共融工作空間，最重要是同事間的關顧和尊重。」  

WEDO GLOBAL文化大使阿恩表示，同事間的關顧和尊重是創建共融工作間的重要關鍵。

公司制定內部指引 有助推進共融發展

「我的性別身份不是最重要，最重要是我的工作能力。」作為跨性別人士，Sho的人生路一直都比別人難行很多，尤其要在職場上立足更非易事。他在職場上曾遇過的歧視雖不算多，但向他投以異樣目光的人，正是身在同一個工作空間的同事。就在他剛完成精神科評估並開始以男性身份生活時，問題也隨之而來。「那時候雖然我完成了精神科評估但尚未開始使用荷爾蒙，聲音和樣貌依然比較女性化。由於當時已經進入真實生活體驗的階段，我上洗手間時必須使用男廁。後來由於部分同事的不滿並向上級作出集體投訴，上司們亦因此開了高層會議商討如何解決問題。由於我有醫生的證明信，部份同事及上司亦支持我使用洗手間的權利，但礙於沒有任何內部指引，他們可以做的事情實在有限。這亦是我們要極力爭取公司制定規則和內部指引的原因！其實這些指引幫助的對象不是我們，而是要幫助普羅大眾，遇到類似的情況，知道應該如何應對。」此外，Sho最希望僱主們能夠知人善任，因為工作能力遠遠比性別身份更重要。

曾有過不愉快經歷的Sho，最希望企業能夠制定規則和內部指引，減少同事之間的誤會，建立一個融洽的工作環境。

對多元共融的展望

多元共融的道路並不是一條單程道路，從以上四位朋友的故事，我們可以看到社會的接納與關懷對不同背景人士十分重要。我們樂意見到社會對多元共融的接納程度不斷提高，但要達至更普及的層面，大家仍需擺上更多關心與支持。

「商界展關懷」計劃問卷調查

我們誠意邀請您參與「商界展關懷」計劃問卷調查。您的意見將有助於塑造「商界展關懷」計劃（「計劃」）的未來整體發展方向，以及讓我們更廣泛地了解大眾對香港商界實踐「關懷」的期望。

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（特約）

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