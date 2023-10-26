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父子關係丨爸爸借名創業失敗　連累兒子23歲破產：無法買樓及出國

18:00 2023/10/26

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一名男子稱，18歲那年父親借用他的名字開設公司，結果倒閉，令他在23歲那年被破產兼負上巨債。

馬來西亞一名男子近日在網上分享，稱18歲時借用他的名字開設一間公司，結果公司因經營不善而倒閉，被罰10萬元馬來西亞令吉（約16萬港元），致使他在23歲時被判破產。男子如今已33歲，他慨嘆過去10年，在處理很多個人事務上都面對困難，大呻「買房子不行、要出國不行」。

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綜合當地媒體報道，該名馬來西亞男子在facebook群組發文分享自身經歷，憶述早在他18歲那年，父親借用他的名字開設一間公司，結果公司最終因經營不善而倒閉，被罰10萬元馬來西亞令吉（約16萬港元），致使他在23歲不只負債，而且更被判破產。

這已不是第一次發生，因為我的外公以前也因為我爸爸而破產。我感到傷心的是，為何媽媽不阻止爸爸，儘管當年發生過類似的事。

讓他最難過的是，此事的始作俑者、他的生父事後表現毫無愧疚、也無所作為，讓他獨自一個面對破產的窘境。

10年過去，如今他已33歲，由於他曾破產，過去10年在處理很多個人事務上都面對困難。「買房子不行、買車不行，要出國也不行。」當與父母見面，「母親都會告訴他多點耐心、這是上蒼的考驗。」作為兒子，他深感被父親背叛，亦感到後悔，「因為我相信他且允許他這麼做。」

帖文一出引起很多網民回響，有部分網民提議，「可聘請專責破產律師，有1,001種擺脫破產的方式」、亦有人分享自身經驗稱，「我曾被親兄背叛，導致背負25萬馬來西亞令吉（約40萬港元）債務而宣告破產，所以非常明白你的感受。去報窮局（解決），不要忽視還款。我因為有向報窮局還款，所以出國沒有任何限制。」

港破產人生活受限制

在香港，根據破產管理處資料顯示，若有人申請破產後，其部分生活將會受限制，包括破產人不得使用信用卡或向財務機構申請貸款，亦不可替已購買的人壽保險繳付保費。此外，破產人不能出任有限公司董事或有機會不能從事某些行業，例如律師、地產代理或保險代理。再者，破產人不能購買奢侈品、過奢侈生活如乘搭的士，以至自費出國外遊。

即使十年過去，兒子坦言，「現在要買房不行、要出國也不行，造成這樣局面的父親也撒手不管，作為孩子，我真的覺得自己被父親背叛了」，讓他深感懊悔，因為信任父親，而讓他這樣傷害自己。

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責任編輯︰王明芳

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