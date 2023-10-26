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校巴爭執︱的士被阻響咹疑遭揮拳 校巴司機被炒網民反指圍觀家長最恐怖

育兒經 13:08 2023/10/26

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校方介入事件，為保障學生安全，校巴司機被炒。

網上流傅一段校巴司機與的士司機爭執的短片，事發在昨日（25日）早上約7時，一輛校巴在黃大仙翠竹花園停泊接學童上學，期間一名的士司機欲將的士駛離泊位，於是響咹要求校巴司機讓路，但此舉引來校巴司機的不滿，落車與的哥理論，在學童面前粗口橫飛，更疑似出手襲擊的士司機，對方表示要報警，期間有不少家長陸續送學生上車，見到情況後有勸息事寧人，唔好阻住小朋友返學，有網民看過片段後，指家長反應恐怖！

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在等候警方到場期間，有家長見校巴遲遲未開車，勸的士司機息事寧人，停止爭拗讓校巴離開，「啲小朋友要返學遲到喇」、「你畀人返咗學先啦」、「你報警唔緊要，但佢要返學呀」、「你唔好阻住佢哋返學好唔好」、「啲小朋友要返學呀」。不過的士司機堅持等警方到場，並向校巴司機稱：「你唔好走」、「報咗警，冇得走！」

警方到場後雙方已冷靜，事件中無人受傷，列作糾紛處理。

片段放上網後，弔來大批網民留言，不少網民批評校巴司機態度惡劣，EQ極低，家長還讓司機上車接載子女上學，認為家長沒有危機意識「你哋啲司機咁惡、咁冇品，仲話想動手打人，一個咁魯莽嘅司機是否適合接學生，你哋學校要認真考慮一下」、「個校巴司機咁脾性，真係唔好再揸車搵食啦累死人」、「唔俾佢走都係幫咗啲小朋友，咁嘅情緒繼續揸車都好危險」。

亦有網民指家長的反應是非不分，「生仔真係要考牌嘅最佳例子，好恐怖呀….啲家長」、「其實最正係家長，校巴師傅打人搞到報警都要校巴師傅開車走先。」

事件到今日（26日）有新進展，網上流傳涉事學校的通告，內容指校方已啟動危機處理，嚴肅跟進事件，學校訓輔會留意學生情緒，安排人員作支援。

而校車公司的負責人回覆校方已將校巴司機辭退，以確保學生的安全。
 

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責任編輯:王明芳

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