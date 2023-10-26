脂肪肝丨25歲女半年減20公斤患重度脂肪肝　醫生：過度節食餓出病

▲ 25歲女半年減20公斤，檢查竟患重度脂肪肝。

過度節食有機會引致脂肪肝。內地一名25歲女子，體重達70多公斤，今年年初她開始節食減肥，半年成功減走20多公斤，未料最近進行體檢時，竟發現患有重度脂肪肝。

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根據《極目新聞》報道，福建福州一名25歲女生，由於經常久坐不動，今年年初發現體重達70多公斤，於是決定減肥。為此，她嚴格控制飲食，每天只吃蔬菜、雜糧，一周只進食和飲用一至兩次雞蛋和牛奶。

經過半年多的努力，女事主成功減去20多公斤。不過，近日她接受體檢，報告顯示其肝酵素水平是正常指標的3倍，進一步檢查後確診重度脂肪肝。

醫生指出，這類病人在臨床上並不罕見，他們的脂肪肝是因為過度節食「餓」出來的。醫生解釋，過度節食會導致蛋白質等營養素攝入不足，令三酸甘油酯累積在肝臟中，最終形成脂肪肝。

有助改善脂肪肝的食物

本港「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時指，許多脂肪肝病例也沒有任何徵狀，輕微患者更特別難以察覺。但患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是脂肪積聚太多令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。

隨著脂肪肝病情加劇，肝臟或會出現疤痕漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：腹部（肚）隆脹；嘔吐、食慾下降；虛弱及肌肉乏力；眼和皮膚泛黃（黃疸）。

她列出4種有助改善脂肪肝的食物：

1. 綠茶

曾有多個動物或人體研究指出，綠茶中的兒茶素有助對抗肝臟疾病。日本曾有一個大型研究指出每日飲五杯或以上綠茶的女人，比每天只飲一杯或以下綠茶的人少五成機會患上肝癌。

多喝水或綠茶，亦有助增加飽肚感，幫助控制食慾，從而減少卡路里並有助減磅。

2. 三文魚

很多脂肪肝人士也有高三酸甘油酯，每周應進食至少兩次深海魚類（如三文魚、鱒魚、沙甸魚），以攝取omega3 脂肪酸。

有初步研究指，omega3 脂肪酸有助減低肝臟脂肪囤積，改善肝酵素功能及維持肝酵素水平。

3. 牛油果

高膽固醇亦是引致脂肪肝風險增加的其中一個元素。單元不飽和脂肪有助降低壞膽固醇。

牛油果：含有單元不飽和脂肪；並有豐富維他命A、C、E，有抗氧化的作用，有助抵擋自由基對身體的侵害，維持身體及肝臟細胞健康。

4. 番薯

限制高升糖指數食物（如白麵包、餅乾和白米），因為人體會快速吸收，令血糖快速上升，增加胰島素分泌，促進形成脂肪肝。

改為選擇纖維豐富的全麥穀類食物，如糙米、全穀物麵包和燕麥片等。

碳水化合物要因應個人體重而調節，過多碳水化合物也會令血糖過度升高。

番薯：放雪櫃冷藏過的熟番薯，升糖指數會較低，可以維持飽肚感，因而減少食零食的慾望。而且番薯香甜，可以特別適合喜歡甜吃的人士。番薯亦含有豐富胡蘿蔔素，提供抗氧化物保持身體及肝臟健康。

進食過多高升糖食物，可增加肝硬化風險，點擊下圖即看十大高升糖食物。

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責任編輯：羅嘉欣