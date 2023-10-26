  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脂肪肝丨25歲女半年減20公斤患重度脂肪肝　醫生：過度節食餓出病

醫生診症室 12:02 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

25歲女半年減20公斤，檢查竟患重度脂肪肝。

過度節食有機會引致脂肪肝。內地一名25歲女子，體重達70多公斤，今年年初她開始節食減肥，半年成功減走20多公斤，未料最近進行體檢時，竟發現患有重度脂肪肝。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】達人分享4大秘訣挑選行山鞋　推薦行山裝備check list

根據《極目新聞》報道，福建福州一名25歲女生，由於經常久坐不動，今年年初發現體重達70多公斤，於是決定減肥。為此，她嚴格控制飲食，每天只吃蔬菜、雜糧，一周只進食和飲用一至兩次雞蛋和牛奶。

經過半年多的努力，女事主成功減去20多公斤。不過，近日她接受體檢，報告顯示其肝酵素水平是正常指標的3倍，進一步檢查後確診重度脂肪肝。

醫生指出，這類病人在臨床上並不罕見，他們的脂肪肝是因為過度節食「餓」出來的。醫生解釋，過度節食會導致蛋白質等營養素攝入不足，令三酸甘油酯累積在肝臟中，最終形成脂肪肝。

有助改善脂肪肝的食物

本港「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時指，許多脂肪肝病例也沒有任何徵狀，輕微患者更特別難以察覺。但患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是脂肪積聚太多令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。

隨著脂肪肝病情加劇，肝臟或會出現疤痕漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：腹部（肚）隆脹；嘔吐、食慾下降；虛弱及肌肉乏力；眼和皮膚泛黃（黃疸）。

她列出4種有助改善脂肪肝的食物：

1. 綠茶

曾有多個動物或人體研究指出，綠茶中的兒茶素有助對抗肝臟疾病。日本曾有一個大型研究指出每日飲五杯或以上綠茶的女人，比每天只飲一杯或以下綠茶的人少五成機會患上肝癌。

多喝水或綠茶，亦有助增加飽肚感，幫助控制食慾，從而減少卡路里並有助減磅。

2. 三文魚

很多脂肪肝人士也有高三酸甘油酯，每周應進食至少兩次深海魚類（如三文魚、鱒魚、沙甸魚），以攝取omega3 脂肪酸。

有初步研究指，omega3 脂肪酸有助減低肝臟脂肪囤積，改善肝酵素功能及維持肝酵素水平。

3. 牛油果

高膽固醇亦是引致脂肪肝風險增加的其中一個元素。單元不飽和脂肪有助降低壞膽固醇。

牛油果：含有單元不飽和脂肪；並有豐富維他命A、C、E，有抗氧化的作用，有助抵擋自由基對身體的侵害，維持身體及肝臟細胞健康。

4. 番薯

限制高升糖指數食物（如白麵包、餅乾和白米），因為人體會快速吸收，令血糖快速上升，增加胰島素分泌，促進形成脂肪肝。

改為選擇纖維豐富的全麥穀類食物，如糙米、全穀物麵包和燕麥片等。

碳水化合物要因應個人體重而調節，過多碳水化合物也會令血糖過度升高。

番薯：放雪櫃冷藏過的熟番薯，升糖指數會較低，可以維持飽肚感，因而減少食零食的慾望。而且番薯香甜，可以特別適合喜歡甜吃的人士。番薯亦含有豐富胡蘿蔔素，提供抗氧化物保持身體及肝臟健康。

進食過多高升糖食物，可增加肝硬化風險，點擊下圖即看十大高升糖食物。

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【飲食陷阱】30歲纖瘦女子體脂達33.8%患脂肪肝　揭1個午餐習慣傷身
13:23 2023/10/04
【飲食陷阱】30歲纖瘦女子體脂達33.8%患脂肪肝　揭1個午餐習慣傷身
【脂肪肝】35歲男每天喝1飲品肝臟「一片白」　醫生：恐患肝癌腦中風【附護肝食物】
13:01 2023/09/27
【脂肪肝】35歲男每天喝1飲品肝臟「一片白」　醫生：恐患肝癌腦中風【附護肝食物】
【脂肪肝】工程師三餐不正常患嚴重脂肪肝　醫生揭愛吃1類食物導致出事
13:39 2023/07/07
【脂肪肝】工程師三餐不正常患嚴重脂肪肝　醫生揭愛吃1類食物導致出事

你可能感興趣

【飲食陷阱】30歲纖瘦女子體脂達33.8%患脂肪肝　揭1個午餐習慣傷身
13:23 2023/10/04
【飲食陷阱】30歲纖瘦女子體脂達33.8%患脂肪肝　揭1個午餐習慣傷身
【脂肪肝】35歲男每天喝1飲品肝臟「一片白」　醫生：恐患肝癌腦中風【附護肝食物】
13:01 2023/09/27
【脂肪肝】35歲男每天喝1飲品肝臟「一片白」　醫生：恐患肝癌腦中風【附護肝食物】
【脂肪肝】工程師三餐不正常患嚴重脂肪肝　醫生揭愛吃1類食物導致出事
13:39 2023/07/07
【脂肪肝】工程師三餐不正常患嚴重脂肪肝　醫生揭愛吃1類食物導致出事
健康問題 減肥 脂肪肝 肝硬化

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老