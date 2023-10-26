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念親恩丨細龍生思念亡母致徹夜難眠　鄭世豪自責未盡孝道：事教人一次入心

娛樂 13:05 2023/10/26

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鄭世豪母親戴秀蘭上月10日因心臟病離世，終年77歲，鄭世豪曾自責只顧著工作，遺憾未能好好盡孝道，未走出喪母陰霾的鄭世豪今日半夜 （10月26日）撰文抒發思念之情，更透露自己受失眠折磨。

【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

思念亡母半夜難眠

鄭世豪上載一張黑白獨照，當中他寫道：「思念未完，夢仍常發，難以入眠，心痛，要讓時間慢慢流過」

接著鄭世豪感激於媽媽病逝後，在他人生中最傷痛的時刻時，送上最溫暖問候的人。最後他寫道：「人教人百言無用，事教人一次入心」

不少網民留言為世豪打氣，當中包括「要好好照顧自己，伯母在天上會守護你，」和「要堅強，加油呀，頂住呀」等，另外同樣歷喪親之同的杜大偉即說：「感同身受」

鄭世豪徹夜難眠，半夜撰文抒發念母之情！（取自instagram）

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自責未盡孝道

鄭世豪之所以感慨寫道「事教人一次入心」，只因歷喪母之痛的他明白忽略了家人，他早前曾撰文自認「衰仔」，自責未有多陪伴母親，他寫道：「若果每一刻時分秒可以重來，我會更努力伴隨在你身邊，而不會全天候只為工作，錯過好多可和你共聚時光嘅機會，我呢個衰仔下世一定會補償，陪你多點吃喝玩樂，傾訴心事，盡回一個可更貼心做仔的責任。」

另外於母親的喪禮上鄭世豪接受媒體訪問，他稱做娛樂圈這行，經常要離港三個月，加上請假又比較困難，工作時間日夜顛倒，故沒有時間陪伴母親，難掩傷痛的他一度哽咽。

早前鄭世豪為母親舉行喪禮！

捱足16年做出成績

鄭世豪於2001年加入藝訓班，當過7年「禮儀先生」外，他亦曾於同一劇集裡以不同身份出現，當中於《皆大歡喜》演23個無名閒角，捱了足足16個年頭，終於憑《愛‧回家之開心速遞》中的細龍生一角成功彈出。

曾在《我要做業主》中自言公屋出身的鄭世豪，2013年跟圈外人范潔盈結婚後參加了《星夢傳奇》，工作機會漸多，儲了一筆錢用作首期，最終成功買樓上車。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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