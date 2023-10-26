周末好去處｜從鬧市中走進山徑學保育　微縮模型一窺香港山徑獨特處【內附地址】

▲ 插畫：山徑常見問題。（機構提供）

《綠惜地球》現正於深水埗合舍舉行的「《看不見的山徑》新書展覽—之間IN BETWEEN」，旨在讓大家重新認識香港美麗山徑。參觀人士可透過精采的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗等，一窺香港山徑的獨特之處。

談山（Mountain），可能最先聯想起山岳、高峰、山的形態、山的名，而隱藏在山中之路（Trail），明明是山的要道、影響著景觀與生態，卻是低調地隱沒在大眾視綫中。

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山徑說的是一個過程，是連結着人與自然。它在城與鄉之間、山與人之間、人與自然之間、高峰與平原之間…… 是次展覽取名《之間—IN BETWEEN》，是對山徑狀態的描述，也是對置身在城市與山徑之間的人的描述。

山徑的存在，是為了帶領山客走在一條不對環境造成騷擾的路上，一步一步通往自然。但當山徑因過度使用等問題而受損，如何令人類與大自然達至理想的和諧點、令山野持續長青，便成為了山徑管理者與使用者的共同「命題」。

這次展覽，大家可一同走進可持續的山徑之中，了解組成「可持續山徑」的5大要素——規劃、設計、建造、維護、教育；從而看見山徑、看見山徑保育之重要。

▲ 山徑牌。（機構提供）

山徑主題插畫展︰由本地插畫師車婷（@journey.cheting）繪製、收錄在《看不見的山徑》書中的6幅山徑主題插畫，於是次活動中展出，讓大家從色彩繽紛的藝術作品中認識「香港山徑問題」、「甚麼是手作步道」、「手作步道工具篇」和「手作步道步驟篇」，增進香港山徑知識。

手作步道工具牆開箱︰工具牆陳列著製作山徑修復所需的工具，讓參觀者認識維修山徑時的「最佳夥伴」。

手作步道互動體驗（微縮模型）︰親自搬運橫木與石頭，再拼砌山徑上的每一級；以另一個視角看「手作步道」，其實是在山上進行的大型DIY。但到底山徑上的級要如何砌、材料怎樣擺放才會穩當，背後也蘊藏着一定學問。綠惜地球將手作步道從山上帶回市區，以「微縮模型」形式呈現，期望讓大眾透過動手砌山徑，感受體驗步道建設的樂趣，了解手作步道背後的工法與智慧。

山徑設計師︰讓參觀者動動腦、動動手，利用繩子設計山徑走綫，藉此了解山徑設計背後之考量。

山徑故事展板—山徑X光片︰當山上人頭湧湧，總會擔心遊人會「踩爛個山」。但到底「踩爛個山」是怎樣的概念、一條山徑又怎樣才算被「踩爛」？「山徑X光片」將詳細介紹山徑土壤結構，豐富大眾對山徑的知識。

打卡必到︰山徑木牌裝置︰在展館入口處設有山徑木牌裝置，為參觀者增添更多精采的回憶，來訪時不妨在這個美麗的入口處打卡留念！

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《看不見的山徑》新書展覽—之間IN BETWEEN

日期︰即日至11月8日（逢星期二休館）

時間︰12nn-7pm

地點︰合舍（深水埗大南街186號）

收費︰免費入場（歡迎團體預約導賞）

同場加映︰新書推介《看不見的山徑—香港可持續山徑之初探》

作者︰綠惜地球

出版︰蜂鳥出版

本書紀錄了一群關心香港山徑保育的人，探索香港「可持續山徑」之路，由認識山徑歷史、規劃、設計、建造、維護以至教育，嘗試親手復修一條又一條受傷的山徑，希望找出能維持山徑之美歷久不衰的方法。

記者：李越樺