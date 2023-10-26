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【交通意外】迪士尼神奇道2的士相撞釀1死4傷　71歲男司機送院後不治

社會 12:53 2023/10/26

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迪士尼神奇道2的士相撞釀1死4傷。

大嶼山竹篙灣路與迪士尼樂園神奇道交界迴旋處發生致命交通意外，一名71歲男子死亡。

今日（26日）早上10時52分，一輛市區的士接載3母子往迪士尼樂園，當駛至竹篙灣路與迪士尼樂園神奇道交界迴旋處時，的士因應交通情況收慢車速，當時尾除另一兩市區的士懷疑收掣不及撞向前車車尾，將前車推上路壆草皮，再撞向迴旋處石壆。兩車分別車頭及車尾嚴重損毀扭曲。

兩車上共5人受傷，前車司機及乘客4人一度被困，而撞人的士男司機則於車內陷昏迷。消防接報至到場將傷者救出，分別送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院搶救。

警方指，該名71歲男子駕駛一輛的士沿竹篙灣公路往神奇道迴旋處方向行駛，當駛至近該迴旋處入口時，據報收掣不及撞向前方一輛往相同方向行駛的的士。該輛前方的士由一名49歲男子駕駛，並載有一名2歲女童、一名8歲男童及一名35歲女子。

該名71歲的士司機身體多處嚴重受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，於下午12時06分被證實死亡。該名49歲的士司機及2名女乘客四肢受傷，均清醒被送往北大嶼山醫院治理。該名男乘客腹部受傷，清醒被送往北大嶼山醫院治理，其後被轉送瑪嘉烈醫院。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。
 

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記者：黃傑偉

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