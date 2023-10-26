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【香港山徑日】環團出書推廣郊野生境　探討建設「看不到的山徑」

社會 11:55 2023/10/26

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看不見的山徑，由環團綠惜地球編製。（綠惜地球提供）

今日（26日）是香港山徑日，環團綠惜地球自2019年起，於每年10月26日麥理浩徑生日前後，舉行「香港山徑日」系列活動，推廣愛惜郊野和天然山徑景觀，合力守護大自然。「郊野公園之父」、漁護署前助理署長王福義於新書現身，介紹香港過去40多年，郊野公園內行山徑的規劃考量及設計準則。

今年山徑日，綠惜地球出版香港首本探討可持續山徑的書，書名為《看不見的山徑—香港可持續山徑之初探》。 書名《看不見的山徑》有兩個含意，首先反映香港山徑保育現況，也力求山徑完全融入自然環境，變成一條「看不見的山徑」。環團期望解決山徑問題之餘，也保存最自然的風貌。既希望外界看得見山徑上的各樣問題，同時期望山徑以最符合自然的方式融入於山野之中。 

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書中建構於組成「可持續山徑」的幾個元素，包括規劃、設計、建造、維護及教育。新書第一章將透過兩代山徑管理者的訪談，包括漁農自然護理署前助理署長、有「郊野公園之父」之稱的王福義及現任漁護署郊野公園護理主任楊輝輝，闡述香港從四十多年前至現在，郊野公園內行山徑的規劃考量及設計準則。

新書也記錄了綠惜地球自2019年成立「自己山徑自己修」義工隊，參與「手作步道」、以天然材料、因地制宜地維修山徑的5個案例。義工透過學習傳統「修山」工藝，以「手作步道」解決問題而又避免天然山徑大規模地被石屎化，期望留住自然美，實實在在的「手護」山徑。 

新書也訪問了5組共10位在不同崗位的「山徑人」，在不同領域 (建造、義務修山徑、反石屎化、教育及科研)默默地保護山徑，分享他們如何與山徑工作結緣，為何踏上保育山徑之路。

書中亦邀請了台灣千里步道協會副執行長徐銘謙，從台灣視角分析香港山徑管理的優勢與限制。並邀請到重量級「山系名人」，台灣自然文學家劉克襄、前環境局長黃錦星及香港鄉郊基金主席林超英惠賜序言。 

即日起至11月8日，綠惜地球將會於深水埗大南街合舍舉行《看不見的山徑》新書展覽，透過精彩的山徑主題插畫、手作步道工具牆、手作步道微縮模型體驗、以及山徑故事展板，讓更多市民深入了解這片寶藏般的自然資源，從而看見山徑保育之重要。 

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責任編輯：吳卓峰

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