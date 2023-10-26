濫用公屋丨新來港婦内地有樓 炫耀走捷徑成功上樓及全額學生津貼

▲ 公屋被濫用的情況屢見不鮮。

公屋濫用情況屢見不鮮，本港有家長在網上指，子女就讀的小學，有新來港媽媽不但獲派大埔公屋，更成功申請學生全額津貼，但她卻不諱言同其他家長分享，自己在内地有物業，但她將資產交給親人代管，而任職自僱人士的丈夫不用報稅，得以享有福利，令她感到社會資源被濫用。

該名家長在社交網站發文表示，子女學校有名新來港的媽媽日前送子女上學後，站在學校門口與其他家長吹水，期間「好威咁周圍同人講」，分享自己一家三口剛剛獲派大埔富蝶邨公屋，她更不諱言地指自己在内地有物業，為了申請公屋將資產交給親人管理，她來港後沒有工作，丈夫由於屬於自僱人士不用報稅，因此符合申請公屋門檻。

又申請全額學生津貼，大陸又有樓，放長假就返大陸住，政府就查唔到呢啲個案。

有網民建議她向房屋署舉報相關個案，也有網民表示相關現象屢見不鮮，直指公屋再也不是窮人的專利。

經房屋署舉報濫用公屋

如市民懷疑有人濫用公屋，可經房屋署「舉報濫用公屋網上表格」舉報，提供懷疑被濫用公屋單位的地址，以及剔選以下的情況，包括丟空單位 、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動如聚賭藏毒等、將單位用作非住宅用途、虛報物業、虛報入息、虛報資產等，以及另外撰文提供詳情。

過去5年因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有670宗，截至去年11月25日，當中11名住戶因此而被判監，包括緩刑。過去5年，每年平均接獲舉報的個案數目約有6,440宗，查明屬實的個案則每年平均約有188宗。

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責任編輯︰王明芳