  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用公屋丨新來港婦内地有樓 炫耀走捷徑成功上樓及全額學生津貼

12:07 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

公屋被濫用的情況屢見不鮮。

公屋濫用情況屢見不鮮，本港有家長在網上指，子女就讀的小學，有新來港媽媽不但獲派大埔公屋，更成功申請學生全額津貼，但她卻不諱言同其他家長分享，自己在内地有物業，但她將資產交給親人代管，而任職自僱人士的丈夫不用報稅，得以享有福利，令她感到社會資源被濫用。

該名家長在社交網站發文表示，子女學校有名新來港的媽媽日前送子女上學後，站在學校門口與其他家長吹水，期間「好威咁周圍同人講」，分享自己一家三口剛剛獲派大埔富蝶邨公屋，她更不諱言地指自己在内地有物業，為了申請公屋將資產交給親人管理，她來港後沒有工作，丈夫由於屬於自僱人士不用報稅，因此符合申請公屋門檻。

又申請全額學生津貼，大陸又有樓，放長假就返大陸住，政府就查唔到呢啲個案。

有網民建議她向房屋署舉報相關個案，也有網民表示相關現象屢見不鮮，直指公屋再也不是窮人的專利。

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】直擊檳城2大親子好玩熱點　食物狂想館+鬼怪博物館瘋狂打卡

經房屋署舉報濫用公屋

如市民懷疑有人濫用公屋，可經房屋署「舉報濫用公屋網上表格」舉報，提供懷疑被濫用公屋單位的地址，以及剔選以下的情況，包括丟空單位 、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動如聚賭藏毒等、將單位用作非住宅用途、虛報物業、虛報入息、虛報資產等，以及另外撰文提供詳情。

過去5年因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有670宗，截至去年11月25日，當中11名住戶因此而被判監，包括緩刑。過去5年，每年平均接獲舉報的個案數目約有6,440宗，查明屬實的個案則每年平均約有188宗。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【濫用公屋】被舉報有車有樓房署收回公屋 新來港婦不忿：專搞新移民
13:39 2023/10/18
【濫用公屋】被舉報有車有樓房署收回公屋 新來港婦不忿：專搞新移民
【公屋輪候】兩孩港媽獲派井字型公屋 3個理由拒接受其中1個竟關呈分試事？
11:37 2023/10/19
【公屋輪候】兩孩港媽獲派井字型公屋 3個理由拒接受其中1個竟關呈分試事？
背後真相丨公屋開箱片熱爆小紅書　新移民人妻被指假結婚後自揭內情
12:09 2023/10/24
背後真相丨公屋開箱片熱爆小紅書　新移民人妻被指假結婚後自揭內情

你可能感興趣

【濫用公屋】被舉報有車有樓房署收回公屋 新來港婦不忿：專搞新移民
13:39 2023/10/18
【濫用公屋】被舉報有車有樓房署收回公屋 新來港婦不忿：專搞新移民
【公屋輪候】兩孩港媽獲派井字型公屋 3個理由拒接受其中1個竟關呈分試事？
11:37 2023/10/19
【公屋輪候】兩孩港媽獲派井字型公屋 3個理由拒接受其中1個竟關呈分試事？
背後真相丨公屋開箱片熱爆小紅書　新移民人妻被指假結婚後自揭內情
12:09 2023/10/24
背後真相丨公屋開箱片熱爆小紅書　新移民人妻被指假結婚後自揭內情
網絡熱話 公屋 房屋署 自僱

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老