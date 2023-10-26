脫髮困擾丨由靚仔變被人笑阿叔　28歲港男慘受M字禿困擾

▲ 由靚仔變被人笑阿叔，28歲港男慘受M字禿困擾。

脫髮不舉往往是男士們的惡夢！一名港男便苦呻自己脫髮情況，自言由細到大算「靚仔」的他自大學畢業，便有頭髮稀薄問題，27歲時跟女友分手，開始注意自己儀容時，發現脫髮情況更惡化，形容「頭髮少到無人有」，因此開始食藥治療，卻想不到出現了另一個男士最痛「不舉」，令自己現在感到十分無助，指現在「街都唔夠膽出」。

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該名港男日前在網上討論區「連登」以「因為早禿，我街都唔夠膽出」為題，講述自己脫髮情況。他指由中學到大專，自己屬於「幾靚仔」，但大學畢業後頭髮有變薄情況，「24歲 兩邊陰已經疏唔齊 有空隙」。不過因為那時仍然有女友，令他有安全感，故沒有太放上心，又安慰自己「自己開始老，頭髮少啲都正常」，然後只將頭髮剪更短梳一邊便了事。

直至去年，當時27歲的他與女友分手，才開始留意外表時，便發現脫髮相當嚴重，形容「頭髮少到無人有，頭頂個轉疏到痴線，M額仲好勁」，因此十分擔憂:

成個阿伯咁！仲點識女仔?

他又指其實自己家族有禿頭基因，以其65歲的老父為例，已是「清朝頭」，並指對方30歲已有脫髮問題，但年輕時用「爆炸頭遮左，然後30歲開始向一邊梳去遮住，梳到50先開始明顯」。為了停止脫髮，港男決定「買藥食」，服用半年後，他指「頭髮係有密返」，但卻出現「不舉」副作用，為保雄風，他於是馬上停服藥物，惟之後「頭髮甩得仲勁」。

港男又形容脫髮令他備受歧視，指前一份工，經常被同事偷偷取笑「甩頭髮」、「禿頭」，「話我成個阿叔咁，原來先26歲」；他因此開始戴帽，但又被人「細聲講大聲笑」、「話我左遮右遮」，令他日益自卑，亦無心再找新工，只想日日宅在家中。

日日照鏡望到自己個樣都唔安樂，成世唔洗識女...

養髮食譜

註冊中醫師彭子芯向大家推介一款湯水，功效健脾補腎、養髮，做法簡單。詳情見圖：

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註冊中醫陳嬿珺指，脫髮和人體內的雄性荷爾蒙「睪固酮」有密切關係。因體內睪固酮經酵素作用，轉化為「毛囊殺手」導致脫髮。另外，糖亦會導致血液循環不良，阻止血液到達頭皮，影響毛囊的營養供給。過量攝取糖分，更會導致睪固酮飆升，從而導致頭髮脫落。

選洗頭水需注意事項

陳醫師提出5項助揀選好的洗頭水、減低脫髮機會的貼士：

避免有化學成分的洗頭水，例如含有矽靈，人造香精，防腐抗菌劑，二硫化硒等元素

盡量使用天然成分的洗頭水，令頭髮減少黏膩

每個人的頭皮情況不一，因此洗頭水不能治療脫髮，只能作為輔佐用途；其質地比功效更重要

護髮素不能塗頭皮

頭皮護理比頭髮護理更重要

而髮型業界人士則推薦使用咖啡因洗頭水。因含有咖啡因成分的洗頭水可減低毛髮變幼以及脫髮機會。同時，若洗頭水中不含硫酸鹽、矽、對羥基苯甲酸酯類（Parabens）等成分，也都屬於較好選擇。

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責任編輯：羅嘉欣