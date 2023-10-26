  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜Care Bears限定聖誕列車進駐朗豪坊 5米高聖誕樹及彩虹天梯打卡一流

休閒消費 12:29 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

望到七彩顏色，如彩虹般的Care Bears排排坐，總會秒被治癒，心情立即變好！11月10日起至明年1月1日，朗豪坊4樓通天廣場會化身成為聖誕車站，逾30隻Care Bears角色聚集在巨型聖誕樹、列車和車站等打卡位，現場更有一系列的限定精品，同你一齊過暖笠笠的聖誕！

今次朗豪坊聯乘Kk plus，將朗豪坊通天廣場變成粉色車站，到時除了可與全港首架「Care Bears Express聖誕列車」、糖果色Care Bears車站和月台打卡，不得不提的是5米高的愛心聖誕樹，旁邊更有大大隻2米高的巨型4.5米粉紅Cheer Bear坐陣，攬住影相一流！抬頭一望，更會見到由8樓鋪下，4層高的閃耀彩虹天梯，超夢幻！整個車站都佈滿Care Bears毛公仔，有排影。

除此之外，現場更設Care Bears Express期間限定店，發售超過100款限量Care Bears精品，包括香港限定的Care Bears毛公仔、Care Bears聖誕裝飾等，粉絲們絕對不能錯過！立即Mark實時間，去打卡兼掃貨啦！

點擊圖片放大
+3
+2

記者：吳霆俊

相關文章

魔雪奇緣︱10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包
13:18 2023/10/19
魔雪奇緣︱10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包
【周末好去處】數碼暴龍登陸沙田新城市廣場　設1:1亞古獸打卡位限定產品必買
13:18 2023/10/18
【周末好去處】數碼暴龍登陸沙田新城市廣場　設1:1亞古獸打卡位限定產品必買
【潮物速報】日本超人氣貓貓mofusand進駐玩具反斗城　必買3大系列精品
12:56 2023/10/12
【潮物速報】日本超人氣貓貓mofusand進駐玩具反斗城　必買3大系列精品

你可能感興趣

魔雪奇緣︱10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包
13:18 2023/10/19
魔雪奇緣︱10周年馬拉松特典場11月舉行　連睇兩集《魔雪》+送限量禮物包
【周末好去處】數碼暴龍登陸沙田新城市廣場　設1:1亞古獸打卡位限定產品必買
13:18 2023/10/18
【周末好去處】數碼暴龍登陸沙田新城市廣場　設1:1亞古獸打卡位限定產品必買
【潮物速報】日本超人氣貓貓mofusand進駐玩具反斗城　必買3大系列精品
12:56 2023/10/12
【潮物速報】日本超人氣貓貓mofusand進駐玩具反斗城　必買3大系列精品
卡通動漫 卡通精品 朗豪坊 展覽 聖誕節 商場 著數優惠 旺角

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老