周末好去處｜Care Bears限定聖誕列車進駐朗豪坊 5米高聖誕樹及彩虹天梯打卡一流

望到七彩顏色，如彩虹般的Care Bears排排坐，總會秒被治癒，心情立即變好！11月10日起至明年1月1日，朗豪坊4樓通天廣場會化身成為聖誕車站，逾30隻Care Bears角色聚集在巨型聖誕樹、列車和車站等打卡位，現場更有一系列的限定精品，同你一齊過暖笠笠的聖誕！

今次朗豪坊聯乘Kk plus，將朗豪坊通天廣場變成粉色車站，到時除了可與全港首架「Care Bears Express聖誕列車」、糖果色Care Bears車站和月台打卡，不得不提的是5米高的愛心聖誕樹，旁邊更有大大隻2米高的巨型4.5米粉紅Cheer Bear坐陣，攬住影相一流！抬頭一望，更會見到由8樓鋪下，4層高的閃耀彩虹天梯，超夢幻！整個車站都佈滿Care Bears毛公仔，有排影。

除此之外，現場更設Care Bears Express期間限定店，發售超過100款限量Care Bears精品，包括香港限定的Care Bears毛公仔、Care Bears聖誕裝飾等，粉絲們絕對不能錯過！立即Mark實時間，去打卡兼掃貨啦！

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記者：吳霆俊