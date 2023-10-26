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食安疑雲｜港女買泡菜疑中伏包裝發脹現怪味　宗家府泡菜揭秘箇中原因

食用安全 12:48 2023/10/26

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有港女購買泡菜，冷藏數天後發現包裝發脹。

不少港人喜愛韓式料理，但近日就有港女分享疑似中伏經歷，指自己買了一包泡菜，結果冷藏數天後包裝離奇發脹，打開後味道亦與平時購買的不一樣。韓國泡菜品牌宗家府就曾在Facebook專頁上揭秘，指出泡菜包裝發脹實屬正常，並提供保存建議。

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該名港女近日於Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指自己上周二（17日）在廣福道一個短期租檔購買一包泡菜，結果冷藏數日後發現包裝發脹，之後打開亦發現味道似乎與平時購買的有些不同，但她坦言「唔敢講係咪自己心理作用」。值得一提的是，事主按照包裝背面所附的食品公司資料試圖聯絡查詢，然而卻發現電話號碼及公司網址皆不存在，令她頓時對食品信心全失，決定丟棄泡菜。

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帖文發布後引來不少網民留言，有人分享類似經歷，「我老母都買咗同埋有同樣問題，個日期label都係一樣樣，打開聞落怪味就丟咗」，亦有人搜尋相關食品公司資料，但事主就表示與包裝上的資料不同，未知是否有其他人冒充該公司品牌賣貨。

點擊睇更多網民留言：

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到底泡菜包裝為何會在存放數天後發脹？韓國泡菜品牌宗家府就曾在其Facebook專頁解答相關問題，指出泡菜本身會持續發酵，而發酵程度會隨著環境溫度而有所不同。由於泡菜含有大量活性乳酸菌，乳酸菌在發酵過程中會釋放出氣體，因此密封的包裝有機會出現發脹情況，全屬正常天然現象。宗家府建議，如想減低泡菜天然發酵速度，需要將泡菜冷藏於攝氏0至4度，以保持最佳風味。

宗家府又補充，如不慎因存放條件不足而遇到泡菜包裝膨脹，應盡快開封洩出氣體，並將泡菜移至食物盒或其他適合的器皿中繼續冷藏保存，以免過多氣體造成包裝破裂。持續發酵的泡菜仍可繼續安心食用，但味道上就會比較酸。

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責任編輯：羅嘉欣

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