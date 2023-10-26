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香港小姐丨梁超怡與郭嘉文竟是朋友　 一齊學跳舞引網民關注

娛樂 13:06 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

唔知佢哋點認識呢？

2022年港姐季軍梁超怡，自卸任後很快被安排拍攝劇集《非常檢控觀》，飾演陳煒的年輕版，之後又有份主持節目如《周六聊Teen谷》﹑《身體最誠實》，足見備受TVB睇好。

不過早前她被傳是介入蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺石恆聰戀情的「C小姐」，近來出席活動時也拒絕受訪，一直沒有回應傳聞。

【香港小姐2023】港姐梁超怡捲入C小姐風波　阿Sa與石恆聰分手後首現身

與郭嘉文合照引關注

向來活躍社交網的超怡，日前在IG Story分享一段學跳舞自拍的片段，見到她與郭嘉文一起上堂，令不少網民感驚訝！

皆因郭嘉文於2015年參選港姐奪季後入行，之後拍攝《東張西望》，亦曾拍過兩套劇集，但很快便離開TVB，故應該與超怡並沒有任何交集，想不到二人竟是朋友。

郭嘉文自2016年後變得低調，2017年離巢後亦甚少更新近況，不過她經常會在林凱恩的社交網出現，早前便一同北上吃喝玩樂，過着優栽悠栽生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

梁超怡 郭嘉文 娛樂行業 娛樂人物職業 香港小姐

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