細菌感染丨女子游水後眼睛痕癢劇痛　10周後突失明揭角膜遭食肉菌啃噬

▲ 女子游水後眼睛痕癢劇痛，10周後突失明揭角膜遭食肉菌啃噬。（iStock圖片）

食肉菌感染後果可大可小。英國一名女子早前游水後，眼睛感到又癢又痛，10周後眼睛更突然失明，求醫檢查證實角膜受食肉菌啃噬。

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根據英國《每日郵報》報道，該名38歲女子格里芬（Shereen-Fay Griffin）透露，去年8月曾到一個運動中心游泳，並使用淋浴間，而平時在家則用自然水洗臉。其後，她的眼睛開始出現劇痛、痕癢等不適症狀，她曾為此求診，但當時醫生未發現問題。

直至同年11月9日，格里芬早上醒來後，發現左眼突然失明，於是立即求醫檢查，終於找出病因，原來她的左眼受阿米巴原蟲（Acanthamoeba）感染，罹患棘阿米巴角膜炎。

醫生指出，這種微生物通常存在於自來水、游泳池、土壤和空氣中，一般不會對人類造成傷害，但入股感染角膜，可能會導致嚴重的眼部疾病。

目前，格里芬的左眼視力仍未恢復，她打算未來接受角膜手術，但醫生指即使進行手術，亦不能保證可完全恢復視力。

感染症狀

根據衞生防護中心資料，棘變形蟲角膜炎是由肉眼看不見的阿米巴變形蟲所引起的眼部感染。患者會出現眼部疼痛、眼紅、視力模糊、畏光、異物感、流眼水及其他眼部不適症狀。

感染如不加以治療，可導致患者永久視力受損或失明，須施行角膜移植才可回復視力。因此，要有效根治棘變形蟲角膜炎，必須及早診斷。

急症室醫生：可在幾小時內發病

TOPick曾就食肉菌感染問題訪問急症室專科醫生馮顯達。馮顯達表示，食肉菌感染早期病徵為傷口出現疼痛、發炎、紅腫等症狀，感染初期臨床診斷確實極為困難。後期被食肉菌感染的人士皮膚或會劇痛、紅腫及出現急速的組織壞死。

俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，這種感染能破壞身體組織，嚴重者可致命。

皮膚變化可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷，但亦有些個案沒有任何明顯的感染源頭。疼痛程度跟可見的皮膚變化常不相稱。皮膚傷口可能是肉眼看不見。

預防方法

衞生防護中心提醒，要預防感染，市民應保持良好的個人衞生和適當處理傷口：

盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。

即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理。

觸摸傷口前、後須潔淨雙手。

如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診。

如有傷口，應避免前往泳池、其他水療設施或自然的水源（例如河流，湖泊和海水）。

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責任編輯：羅嘉欣