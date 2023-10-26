  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成

社會 12:41 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

（資料圖片）

港燈發言人表示，11月份燃料調整費將下調至每度電48.9仙，較10月份的每度電54.8仙，下跌10.8%，是自今年6月份以來連續第6個月下調。

11月份每度電的平均淨電費將減至每度電163.4仙，相比1月份的每度電197仙，下降17.1%。以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼以及港燈的特別電費補助，他們在11月份要繳交的淨電費為196.2元，較1月份的288.6元，減少92.4元，減幅達32%。

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

而自今年1月至9月，受惠於燃料調整費下調及各類補助，港燈累計發出超過69萬張住宅客戶「零」電費賬單，即客戶當月毋須繳付電費，佔所有港燈住宅客戶賬單約16%。

發言人指出，受近日地緣政治影響，石油價格變得較為波動，港燈會一如既往，按燃料成本實報實銷的機制，審慎地釐定燃料調整費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【交通意外】上環老翁過路遭的士撞倒　半昏迷送院
12:41 2023/10/26
【交通意外】上環老翁過路遭的士撞倒　半昏迷送院
【亞殘運】港隊羽毛球代表陳浩源摘銅牌　男單四強不敵日本選手
12:05 2023/10/26
【亞殘運】港隊羽毛球代表陳浩源摘銅牌　男單四強不敵日本選手
【香港山徑日】環團出書推廣郊野生境　探討建設「看不到的山徑」
11:55 2023/10/26
【香港山徑日】環團出書推廣郊野生境　探討建設「看不到的山徑」

你可能感興趣

【交通意外】上環老翁過路遭的士撞倒　半昏迷送院
12:41 2023/10/26
【交通意外】上環老翁過路遭的士撞倒　半昏迷送院
【亞殘運】港隊羽毛球代表陳浩源摘銅牌　男單四強不敵日本選手
12:05 2023/10/26
【亞殘運】港隊羽毛球代表陳浩源摘銅牌　男單四強不敵日本選手
【香港山徑日】環團出書推廣郊野生境　探討建設「看不到的山徑」
11:55 2023/10/26
【香港山徑日】環團出書推廣郊野生境　探討建設「看不到的山徑」
石油 電費 港燈 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老