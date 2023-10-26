【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成

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港燈發言人表示，11月份燃料調整費將下調至每度電48.9仙，較10月份的每度電54.8仙，下跌10.8%，是自今年6月份以來連續第6個月下調。

11月份每度電的平均淨電費將減至每度電163.4仙，相比1月份的每度電197仙，下降17.1%。以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼以及港燈的特別電費補助，他們在11月份要繳交的淨電費為196.2元，較1月份的288.6元，減少92.4元，減幅達32%。

而自今年1月至9月，受惠於燃料調整費下調及各類補助，港燈累計發出超過69萬張住宅客戶「零」電費賬單，即客戶當月毋須繳付電費，佔所有港燈住宅客戶賬單約16%。

發言人指出，受近日地緣政治影響，石油價格變得較為波動，港燈會一如既往，按燃料成本實報實銷的機制，審慎地釐定燃料調整費。

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責任編輯：吳卓峰