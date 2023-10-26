骨質疏鬆｜OL連續30年日飲3杯咖啡不慎跌倒　竟致嚴重骨折求醫揭骨質疏鬆

▲ 連續30年日飲3杯咖啡，OL不慎跌倒竟致嚴重骨折，求醫揭骨質疏鬆。

不少上班族都愛飲咖啡提神，但近日内地一名56歲鄭姓女子不慎跌倒後，痛到無法行走，求醫竟揭因其每天都要喝3杯咖啡，導致骨質疏鬆，所以輕輕一摔就嚴重骨折。

最新影片推介：

據《澎湃新聞》報道，56歲的鄭女士由於工作所需，經常要開會、熬夜，從而養成喝咖啡的習慣，平均每天都要喝3杯，持續喝了30年。近日，她在沖涼時不小心滑倒，臀部着地，髖部出現劇痛，無法行走，遂前往醫院就診。

經磁力共振檢查後，顯示其髖部的左側股骨頸骨折。在接受閉合復位螺釘内固定術後，鄭女士的症狀得以緩解。惟住院期間，骨密度檢查結果顯示其骨質疏鬆。

浙江省人民醫院望江山院區邊平達主任醫生表示，該病患的案例十分罕見，僅佔臨床個案1％左右。雖然在骨質正常情況下跌倒並不會造成骨折，但鄭女士的骨密度低於2.5，顯示患有骨質疏鬆症。他又補充，一般「髖骨骨折」通常發生在老年人身上，且致殘率與死亡風險相當高。

醫生推測，導致鄭女士骨質疏鬆原因，與她長期過量飲咖啡的習慣有關。他指出，咖啡中的咖啡因和草酸等成分會阻礙鈣吸收、增加鈣流失，而咖啡有一定利尿功能，就會把鈣、鎂等元素都排出體外。其次，經常喝咖啡容易引起慢性胃炎，影響營養物質的吸收。

他建議，每天不宜攝取超過2杯的咖啡，另外長期喝碳酸飲料、高鈉及高蛋白飲食等，同樣容易誘發或加速骨質流失的速度，增加髖部骨折的風險。

營養師推介7款食物阻擋鈣質流失

播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）曾接受TOPick訪問，分享了款含有豐富植物性雌激素，有助預防患上骨質疏鬆症的食物。

1. 亞麻籽

含豐富膳食纖維、奧米加3脂肪酸，有助降低膽固醇。

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：因含有較高脂肪和熱量，宜適量進食，建議每日最多進食3湯匙。

2. 黃豆

含豐富膳食纖維，有助預防便秘。

含豐富蛋白質及人體必需的胺基酸，不含膽固醇。與動物蛋白質相比，黃豆含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

3. 豆腐

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質相比，豆腐含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

用食用石膏粉製造的豆腐，含豐富鈣質。

4. 豆奶

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質比較，豆奶含有完整的必需的胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

食用建議：每日飲1至2杯已加鈣的（calcium-fortified）豆奶，有助攝取足夠鈣質，減低骨質疏鬆的機會。

5. 多穀麵包

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：每日進食2至3塊多穀麵包，作為一份主餐的五穀選擇。

6. 芝麻

含有約45%多元不飽和脂肪酸、40%單元不飽和脂肪酸、10%飽和脂肪酸。

含豐富亞麻油酸，為人體不可缺少的脂肪酸，有助保持心血管健康；惟人體無法自行組成，需從食物中攝取。

7. 豆芽

豆芽熱量低，每100克約為30千卡，且水分及纖維素含量很高，進食後可增加飽肚感。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣