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節日打扮︱萬聖節網購攻略　至抵價$19入手應節兒童服飾 

休閒消費 14:25 2023/10/26

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大家準備好萬聖節服飾未?

每年萬聖節，很多家長都會費煞思量為小朋友打扮，最常扮演的有小南瓜、巫婆和骷髏骨頭。

不少網購平台，包括ZALORA、SHEIN、NEXT，甚至品牌ZARA與H&M的購物網站，都有推出萬聖節服飾和家品，而且價錢實惠，各位家長不妨入手幾件，讓小朋友可以感受萬聖節氣氛！

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網購平台：ZALORA

ZALORA是亞洲流行時尚購物網站，出售不同品牌的服飾，今季的童裝產品包括萬聖節系列，就以網站出售的品牌MANGO BABY為例，主打舒適的睡衣，小朋友除了萬聖節當日可穿著外，平日亦可以穿回，不致於浪費。

MANGO BABY 3D 幽靈圖案印花睡衣 HK$199

上衣印有3D 幽靈圖案印花，褲子亦印滿幽靈圖案，全黑設計夠陰暗，不過全套都是棉質，加上褲子是抽繩鬆緊腰身，十分舒適，適合小朋友穿著睡覺。

網購平台：SHEIN

SHEIN是2008 年成立的中國快時尚品牌，以出售女裝、配件、鞋子、包包為主，也有男裝和童裝、美妝、家具等商品。由於價格非常低廉，而且買滿$199即可免運費，所以吸引不少人購買。

SHEIN Kids EVRYDAY 女童萬聖節南瓜圖案吊帶連衣裙  HK$59

這條吊帶南瓜裙非常有特色，裙身印滿不同表情的南瓜圖案，但一點也不恐怖，小女孩穿起來十分可愛。

萬聖節女巫帽   HK$19

這頂女巫帽亮面設計夠搶眼，只需要$19，真的很便宜，還可以每年重複使用，夠環保，是最值得父母入手的萬聖節單品。

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網購平台：Next

英國服飾品牌Next主打平價的童裝，萬聖節將至，Next推出不少主題睡衣，同樣主打舒適為主。

Mickey Mouse萬聖節睡衣（9月-8歲）HK$122 - HK$148

這套睡衣印有米奇老鼠圖案，但米奇用繃帶包成木乃伊，而褲子則佈滿蜘蛛網圖案，營造恐怖氛圍。

橙色萬聖節小鬼圖案長袖T恤 （3月-7歲）HK$61 - HK$79

這件T恤是南瓜橙色，加上小鬼圖案，相當應節！

萬聖節幽靈圖案毛巾 HK$70

如果想增添更多萬聖節氣氛，不妨買這條幽靈圖案毛巾，包保洗澡的時候也會想到起這個節日。

網購平台：ZARA

ZARA官網也有推出萬聖節系列新品，而且選擇多元化！

萬聖節南瓜裝扮  HK$199

這件立體南瓜衫圓滾滾的，非常可愛，而且搭配刺繡圖案，背面配魔鬼氈扣帶固定，很適合幼兒。

運動衫 HK$199

圓領長袖運動衫綴羅紋邊飾， 正面印有 MINNIE MOUSE HALLOWEEN © DISNEY 圖案，米奇和米妮老鼠用繃帶包成木乃伊，增添節日氣氛。

網購平台：H&M

H&M亦有推出萬聖節主題服裝。


2件組骷髏圖案運動套裝  HK$199

骷髏圖案套裝，連帽上衣和慢跑褲，柔軟刷毛內裡。上衣，交疊式連衣帽無內裡，微垂肩長袖，羅紋袖口，平切下襬；慢跑褲，鬆緊帶腰圍配抽繩，羅紋褲腳。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

 

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