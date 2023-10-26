隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】

▲ 李佳芯（Ali）與黎諾懿老友鬼鬼！

視后李佳芯（Ali）自從拍畢《有種好男人》後一直未有劇拍，她指自己也有抽空為自己的演技增值，做足準備，何時拍劇就需由公司安排。

Ali早前為好友黎諾懿主持的旅遊節目《隨懿深度行》任嘉賓，節目將於今晚（26日）播出，粉絲們可以先「止止渴」！

在節目中，諾懿邀請Ali、劉穎鏇、高海寧、黃翠如到訪馬來西亞之餘，還為她們各自度身訂做專屬體驗！

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Ali大騷畫功

由於Ali向來走「療愈」及「心靈」路線，諾懿專誠帶她探索怡保打卡秘境！

在遼闊又閑靜的美景下齊齊感受大自然，其間學過水墨畫的Ali還會大展靚靚畫功。

探索「怡保鏡湖」期間，Ali跟隨諾懿坐舢舨穿過120米長的隧道後，壯麗的大自然美景即映入眼簾，二人並嘗試尋找被列為瀕危物種的鬱烏葉猴，鬱烏葉猴特色是外觀看上去像戴了眼鏡般，十分可愛！

不過要尋找牠絕非易事，隨團導賞員亦指一切皆看運氣，Ali聽畢即搞笑地撒嬌謂：「我要好高（機率）！」

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Ali被揭是路癡

Ali在「二奶巷」中「好奇寶寶」上身，她問：「點解唔係大奶巷係二奶巷？」

諾懿即指二奶巷是因城中一名有錢人買了一整條街送給二奶而得名，Ali聞言搞笑追問：「咁大奶有啲咩呀？」相當精靈。

與Ali極為熟稔的黎諾懿又會無意間踢爆老友因為一個原因經常蕩失路！

▲ Ali、諾懿到「二奶巷」。（節目截圖）

女神「有料到」

身型纖瘦的Ali學習拉茶期間有意無意地展現「老鼠仔」，並向諾懿搞笑示威：「我有出錢、出汗同出力架！」

她為諾懿獻出「處女拉茶」，可惜「倒瀉籮蟹」，諾懿則「食花生」，場面搞笑！

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