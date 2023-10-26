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親子好去處丨10米高巨型小白現身中環摩天輪　慶祝迪士尼魔雪奇緣世界開幕

親子好去處 18:44 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

高達10米的巨型小白登陸中環摩天輪。

香港迪士尼樂園度假區全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區即將於11月20日正式開幕，在距離只有不足30天的開幕日，巨型小白率先現身中環摩天輪，邀請賓客們到訪阿德爾王國。Frozen粉絲們切勿錯過！

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由即日起至11月15日，高達10米的巨型小白登陸中環的香港摩天輪。被安娜女王和愛莎委任為阿德爾親善大使的小白，會走訪世界不同角落，以「白」變方式發送邀請卡，相約大家來到阿德爾旅遊！而展開了亞洲巡迴之旅的小白已抵達中環摩天輪，各位賓客們可到此與這位巨型親善大使打卡。

粉絲可以到摩天輪下方與巨型小白一同拍下各種俏皮相片，並將照片上載到社交媒體，記緊加入主題標籤 #WorldOfFrozen #LetItGo，並標記你的朋友，與大家分享喜悅。

點擊圖片放大
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充滿好奇心而形狀百變的小白，亦會以不同形態出現。大家可在海濱或大型商場看到他的巨型蹤影，又會看到他以AR擴增實境技術虛擬現身。大家密切留意香港迪士尼樂園度假區的社交平台，追蹤小白的冒險之旅，接收他的邀請！

小白在香港的現身處

日期︰即日至11月15日
地點︰中環摩天輪AIA Vitality公園

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責任編輯：王明芳

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