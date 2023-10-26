施政報告2023丨2萬現金鼓勵生育惹熱議　人妻呻奶奶催生仔：幫補到啲咩？

▲ 施政報告指當局推出最少4招鼓勵生育政策，包括向每位在港出世的新生嬰兒發放2萬元現金獎，引起很多家庭熱議。

施政報告昨日（25日）發表，其中重點推出最少4招鼓勵生育政策，包括即日起向本港出生，父母均為香港永久居民的每位新生嬰兒，發放2萬元現金獎勵。政策引起很多家庭熱議，不少人妻認為2萬元幫補有限，有人妻則大呻奶奶馬上催生仔，大感無奈。

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當局公布，新生嬰兒要在昨日（25日）起在香港出生，其父或母須為香港永久性居民，符合上述3個要求方可獲發一筆過2萬元現金獎勵。當局稍後會交上立法會財委會審批，獎金最快於2024年第一季起發放。

消息人士透露，2萬元獎金為政府「心意」，明白生育是家庭大事，不能強迫，希望提供更多誘因鼓勵生育。而申請程序簡單，父母只要在新生嬰兒出生後，42天內往入境處辦出世紙手續便可同時申請，入境處會同時更新申請表格，父母只需填寫帳戶號碼即可，預計2至3星期有結果。

新政策成為網上討論區熱話，有人妻網民在香港討論區發帖文表示，一直摧生BB的奶奶，早前一聽聞消息，即一改口風，叫她留意政府派2萬元，屆時生多個男孫給她。人妻認為生仔有2萬元當然是好事，但作用不大。

養一個小朋友要用好多錢㗎，以前就話400萬，而家分分鐘800萬都唔止……咩都係錢。

網民：早生早著數

她反問有沒有人會因為2萬元考慮再生小朋友，獲不少網民回應。有網民直言雖然2萬元作用不大，但早生有著數，「遲生會通脹，衣、食、行，陪月費貴，醫生費貴，奶粉尿片」；有網民則希望政府能再增加生育獎勵，「追加送一年奶粉，尿片......再附加一個鼓勵生育勇氣獎，5萬元利是，3年內多生1個，再加8萬元再生利是獎。」

另有媽媽網民在「親子王國」討論區發帖文討論「你會唔會為左（咗）$2萬生BB？」，不少網民均直言不會，「而家好似鼓勵人為錢生B」、「真係為咗2皮生嘅父母，我都戥個BB牙煙」等。點擊圖片即睇更多網民意見：

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責任編輯：王明芳