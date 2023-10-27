深圳親子遊丨深圳夾公仔 $158玩足120次盡興而歸 盤點3大人氣夾公仔專門店

不少網民經常投訴在香港夾公仔猶如倒錢入大海，一去無回頭。近期北上熱潮下，有網民發現北上夾公仔「易夾又抵玩」，最近有網友就分享用150多元購入240個代幣，平均一局2個代幣，就可讓女兒夾個盡興，更換來滿滿一車「毛公仔」回家。今次介紹深圳三大夾公仔好地方，不妨搵個周末與子女一同北上夾個痛快。

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北上消費已成新趨勢，有家長早前在社交平台Facebook社團「深圳大灣區好去處開心share」中發文，表示自己早前與女女北上，到位於深圳卓悅中心的「 佳叽Jargee」遊戲廳夾公仔，在社交平台抖音上團購價158元購入240個金幣，夾一次須2個幣，足足夾了120次，最終成功夾得18個戰利品，女兒再次滿載而歸大感高興。

不少網友紛紛留言，表示內地夾公仔遠較香港容易，「我嗰日去觀摩，啲夾真係正常好多，可以夾到嘢，唔似香港嗰啲軟腳蟹咁。」，「領展中心城都好容易，見到個小朋友用架車仔推兩大袋，他說一袋係鐘意嘅，一代要嚟換嘢！」、「上去夾公仔真係好開心，至少唔覺得俾人搵笨，香港啲夾公仔真係好搵笨」，「佳叽係容易夾啲，我上次去1234商場，嗰間佢如果夾唔到，啲哥哥姐姐會執到個靚位比你夾到」，更有人提議「換大公仔，或者存起佳叽，遲d先換」。

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1.位於皇庭廣場的「Catch Uuu娃娃店」，200元人民幣換200個代幣，再額外多送50個代幣，一局2個代幣。若玩了10局仍未成功，該店會送一隻公仔，有網友稱，該店店員「好好，會幫你擺好d位，見妹妹夾唔到，又會幫手，夾到唔鍾意嘅，又可以換其他禮品，同一部機嘅又可以換款」。

Catch Uuu娃娃店(福田店)

地址：深圳皇庭廣場B1層63A

交通：會展中心C出口

2.位於卓悦中心的「佳嘰Jargee」，每局只需要2個代幣，即場購買100人民幣可換140個幣，部分網上團購價更便宜！該店命中率高，網民表示一般2至3次就能夾到，大大滿足感，而公仔更可當積分換取其他禮物，不用擔心屋企無位擺公仔！

佳嘰Jargee(深圳卓悦中心店）

地址：福華一路卓悅中心西區 B217號

交通：地鐵1號線崗廈站B出口

3.位於福田領展中心的「熱氣球」夾公仔店，平均每局須2個代幣，約2元人民幣一局。由於該店新開，店內公仔款式較新，公仔機數量亦較多，環境整潔。場內夾公仔機分為4至7爪夾公仔機，小朋友較易夾到，有網友表示用100人民幣可夾到11至14隻公仔，10隻細公仔就可換1隻大公仔。

熱氣球（深圳領展中心城店）

地址：深圳領展中心城RG073A

交通：地鐵1號線或4號線「會展中心」站

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責任編輯︰王明芳