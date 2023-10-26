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【收受回佣】涉向4名工人收逾6.4萬元回佣　兩名前工頭囚5個月及半年

社會 13:04 2023/10/26

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（資料圖片）

兩名分判商時任「工頭」涉向4名工人收賄共逾6.4萬元，以協助他們獲該分判商聘用，兩人早前被廉署起訴，早前分別承認兩項及4項串謀使代理人接受利益罪，今(26日)於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑時指，每項控罪的回佣金額不少，佔工人日薪不少百分比，分別判監5個月及6個月，須向分判商賠償1.1萬元及4.3萬元。

兩名被告為鄺志杰(39歲)及陳衛国(35歲)，均為香港煌商佑鋼鐵實業有限公司（下稱煌商佑）前「工頭」，各承認兩項串謀使代理人接受利益罪名，陳另承認兩項相同控罪。事發於2021年4月至8月，涉款逾6.4萬元。

裁判官判刑時指，本案涉及4名工人，被告實際行為是收受回佣，即聘請工人後要求工人提供金錢。裁判官指每項控罪的回佣金額不少，佔工人日薪不少百分比，判鄺及陳入獄5個月及6個月，並分別須向煌商佑賠償1.1萬元及4.3萬元。

案情指，兩名被告串謀向兩名工人收取賄款共逾3.1萬元，而陳又從另外兩名工人接受賄款共逾3.2萬元，兩名被告均藉收賄以協助該等工人獲得或繼續獲煌商佑聘用。

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記者：梁錦麟

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