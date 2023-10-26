【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量

▲ 李家超出席施政報告答問會。（曾耀輝攝）

新民黨立法會議員何敬康指，政府年初預料財赤達1,200億元，財政儲備降至8,200億，引起市民關注錢從何來，如何集合資源支持新措施和大型基建。特首李家超回應指，政府提出新的「大型發展項目融資架構」，可善用市場力量支持發展項目。

李家超今日（26日）在立法會出席2023施政報告答問會，在回應政府收入時，李家超指，比預期中有負面因素，但政府會確保財政有持續性，強調香港有挑戰，但與國際競爭會互見長短，「我見到別人的長，他也見到我們的長，看見自己不足，就要補短板」，但他重申不要妄自菲薄、亦不要自以為是。他形容，國家大力支持香港發展經濟，就是香港最大的機遇、後盾和信心。

會上，何敬康又指港股交投量低迷，並引述數據指，今年9月7日，港股有704只股票錄得0成交，認為港股正面臨更大挑戰，更引發信心危機，港股交投量低迷，詢問政府未來會如何帶領香港走出股市低迷，刺激經濟。李家超並不認同香港出現信心危機，指香港挑戰與機遇並存，「香港是唯一一個集中國及國際優勢於一身的城市」，強調不要妄自菲薄、自己嚇自己。他又指，亞洲地區的經濟增長較全球其他地方高，而香港位於亞洲地區的中心地點，未來要強化優勢，用好機遇，有信心應對風險。

李惟宏指股票印花稅減幅不足 李家超：減幅難判斷

立法會金融服務界議員李惟宏表示，市場認為股票印花稅下降力度不足，關注政府會否推出更大的減幅。

李家超回應指，很難判斷減幅多少才較適合，難以有精算科學計算，因環球高息情況，都影響股票交投量，因此除了以增加流動性外，更以增加競爭力納入考慮因素，政府已考慮了「促請股票市場流動性小組」的等建議，當中有不少政策需時落實。李家超又指，股票印花稅是政府收入之一，即使曾做預測，都難以預計未來將如何影響政府收入，故最終決定以最穩妥，同時增加流動性的減幅為最終決定。

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記者：趙居逸