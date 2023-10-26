  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安達臣道冧天秤】許文明遺孀癌逝遺兩女　工權會籌款理想中午停收

社會 13:27 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

工權會籌款理想中午停收。（資料圖片）

去年9月安達臣道房協地盤發生塌天秤事故，釀3死6傷，其中41歲死者許文明遺孀許太近日因癌症去世，遺下兩名幼女。工權會昨（25日）表示，許家經過仔細商量和考慮，願意接受捐款，以援助兩幼女生活費。短短一日，捐款反應踴躍，已籌足目標款額，工權會今午（26 日）宣布停收捐款。

點擊圖片放大

工權會今日代許文明遺屬發文，稱感謝市民熱心捐助，相信已能解決燃眉之急，「秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭」，決定停收捐款。

工權會指，自昨日許家開始接受善款後，收到許多市民大眾和機構的熱心捐助，謹此代許家感謝大家的厚愛和善意。因許家目前已可紓解眼前應急之用，將停止接收新的捐款。如有善長已計劃捐款，或相關程序進行中，可選擇終止或繼續進行。如考慮中或有意捐款的，即無需捐助，或可轉贈其他有需要個案。

工權會受監護人許婷婷女士委託，將在翁傳鏗牧師監督下協助管理善款。是次收取的所有捐助款項，除許家必須使用的一筆過開支外，其餘將由本會以每月發放形式給予監護人，以作該家庭日常開支及教育所用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成
12:41 2023/10/26
【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成
【收受回佣】涉向4名工人收逾6.4萬元回佣　兩名前工頭囚5個月及半年
13:04 2023/10/26
【收受回佣】涉向4名工人收逾6.4萬元回佣　兩名前工頭囚5個月及半年
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
13:21 2023/10/26
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量

你可能感興趣

【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成
12:41 2023/10/26
【電費】港燈燃料費連減6個月　料3人家庭電費支出較年初減3成
【收受回佣】涉向4名工人收逾6.4萬元回佣　兩名前工頭囚5個月及半年
13:04 2023/10/26
【收受回佣】涉向4名工人收逾6.4萬元回佣　兩名前工頭囚5個月及半年
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
13:21 2023/10/26
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
日常開支 癌症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老