【安達臣道冧天秤】許文明遺孀癌逝遺兩女　工權會籌款理想中午停收

▲ 工權會籌款理想中午停收。（資料圖片）

去年9月安達臣道房協地盤發生塌天秤事故，釀3死6傷，其中41歲死者許文明遺孀許太近日因癌症去世，遺下兩名幼女。工權會昨（25日）表示，許家經過仔細商量和考慮，願意接受捐款，以援助兩幼女生活費。短短一日，捐款反應踴躍，已籌足目標款額，工權會今午（26 日）宣布停收捐款。

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工權會今日代許文明遺屬發文，稱感謝市民熱心捐助，相信已能解決燃眉之急，「秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭」，決定停收捐款。

工權會指，自昨日許家開始接受善款後，收到許多市民大眾和機構的熱心捐助，謹此代許家感謝大家的厚愛和善意。因許家目前已可紓解眼前應急之用，將停止接收新的捐款。如有善長已計劃捐款，或相關程序進行中，可選擇終止或繼續進行。如考慮中或有意捐款的，即無需捐助，或可轉贈其他有需要個案。

工權會受監護人許婷婷女士委託，將在翁傳鏗牧師監督下協助管理善款。是次收取的所有捐助款項，除許家必須使用的一筆過開支外，其餘將由本會以每月發放形式給予監護人，以作該家庭日常開支及教育所用。

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責任編輯：梁薾心