聲夢小花丨炎明熹新歌網上點擊突破百萬　 Gigi對年尾頒獎禮抱隨心態度

▲ 炎明熹稱對今年的「成績單」沒大期望！

兩個多月後就是樂壇「派成績表」的日子！去年憑著參加《聲生不息》而人氣急升的炎明熹 (Gigi)，於各大頒獎禮獲得不少獎項。年初於《十大中文金曲》奪得「十大優秀流行歌手大獎」，成為此大獎的最年輕得主。

今年舉行首個個人演唱會的炎明熹氣勢大好，日前她出席粉絲聚會，對於奪獎信心，Gigi自言抱著「順其自然」的心態，沒有太大期望！

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想跟粉絲組隊去行山

Gigi的一班忠實粉絲早前為偶像舉行電車派對，當中有兩架不同主題的應援電車，一架印有Gigi全新作品《Only For Me》MV靚相的主題電車，而另一架是根據MV內出現過的場景而重新佈置的派對電車。

首次乘坐以自己肖像做主題的電車，Gigi直言心情好興奮，她說：「不過今日可以參與嘅fans人數好有限，希望遲啲可以搞多啲大型聚會，同大家有更多互動，除咗搞音樂會係一個唔錯嘅選擇，之前有舉行過BBQ，下次可以搞打邊爐，又或者一大班人一齊行山都唔錯，好有氣勢。」

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對拎獎抱順其自然態度

說到氣勢，剛憑《Little Magic》奪得四台冠軍歌的Gigi，其新作《Only For Me》於網上點擊亦突破百萬，Gigi今年的「樂壇成績表」頗亮麗，說到於年尾頒獎禮會否更有勝算。

Gigi說：「我對獎項冇乜期待，順期自然係一個最好嘅結果，大家唔使太擔心，自己都唔好咁在意，雖然每一個獎項對我嚟講都係一個好好嘅鼓勵，但只要我做好自己，大家繼續支持我，對我嚟講已經係一個好好嘅推動。」

▲ 去年頒獎禮，炎明熹奪下不少獎頊！

自爆拍MV失魂事

在派對車上，粉絲細心地在車廂內還原多個《Only For Me》MV的場景，當中包括在MV開首出現過的麥皮蟲。

原來Gigi對麥皮蟲情有獨鍾，覺得牠們「肥嘟嘟、好得意」，粉絲們更準備了一大盒麥皮蟲送給偶像，Gigi急不及待把麥皮蟲放在手上把玩，還好奇地問如何飼養和餵食。

另外派對當日，沿途不斷有粉絲向站在電車上的Gigi揮手，期間更有路過的外國旅客加入，場面熱鬧，Gigi更與粉絲在車上一起舉行大食會、玩遊戲，還自爆拍《Only For Me》MV的瘀事。

由於MV拍攝的地方比較荒蕪，拍攝團隊安排了一架化妝車給Gigi使用，當她正準備下車，因為擔心甩裙，最後一個不留神整個人仆在地上，Gigi也忍不住取笑自己太遴迍。

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補期日子押後至明年

此外早前於九展舉行的個人演唱會因颱風關係，只開了一場，事後Gigi曾在社交網站分享感受，坦言並沒有感到失望，反而可以讓自己有更充裕的時間，為補場做更好的準備。

對此Gigi說：「暫時補場未知幾時，因為我都要考試，好難分心去準備演唱會嘅事情，甚至日後嘅公開演出，次數都有機會減少，所以補場嘅日子，應該要去到明年。」

至於在個唱中長達十多分鐘的跳唱演出，外界一致讚好，有沒有令Gigi燃起做更多跳唱歌曲？她笑言：「我都好想挑戰跳唱，今次嘅演出，對自己嚟講係一個突破，其實跳舞真係好難，唱歌同樣難，所以要好多謝樂隊同跳舞嘅老師們，俾咗好多力量我，希望日後可以拍啲跳舞片俾大家睇。」

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