白日之下丨余香凝坐月後出席東京國際電影節　導演簡君晋獲前人權新聞記者感謝

▲ （左三起）《白日之下》朱芸編、余香凝、簡君晋、盧煒麟與眾電影學院學生交流。

由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁雍婷等主演電影《白日之下》，過去幾個月巡迴世界各地參與影展，如在上周舉行的倫敦東亞電影節及香港國際電影節「光影浪潮 - 香港電影新動力」蒙特利爾站，電影都在當地收穫不俗的口碑，特別是在倫敦，門票一開售即迅速售罄。

而《白日之下》在香港公映前最新一站就是正在日本舉行的第36屆東京國際電影節，影片於「World Focus（世界焦點）」單元中參展。

《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技 試映場獲觀眾激讚

▲ （左起）簡君晋、余香凝、朱芸編。

觀眾踴躍發問

導演簡君晋、主演余香凝、配樂朱芸編，以及剪接盧煒麟就親自前往東京出席電影節，並現身由亞洲電影大獎學院及東京國際電影節合辦，由東京國際電影節亞洲節目總監石坂健治先生主持的「亞洲電影巡迴放映」映後分享。

4位演創於映後跟當地影迷分享和交流，更獲觀眾踴躍回應及發問，令團隊大感鼓舞。

當中憑電影獲提名今屆金馬獎影后的Jennifer，馬不停蹄先後去到加拿大和東京出席影展，她說：「雖然行程緊密但不太辛苦，覺得開心加興奮大於辛苦，只是剛剛坐完月不久就要搭飛機。因為這部戲整個團隊上下都放了十足的心機，自己很希望盡可能將這部戲帶去不同地方、跟不同觀眾見面交流。」

▲ （左起）簡君晋、余香凝、朱芸編。

獲觀眾肯定感榮幸

對於今次能夠參展，Jennifer表示相當榮幸和獲得肯定，說：「東京國際電影節是個很大的影展，同時都有很多高質素的影片，可以跟其他不同香港電影一齊參展，作為一個香港電影從業員來說是個莫大的鼓舞。」

她續指：「於映後分享有位日本觀眾講到他曾任職當地傳媒，對於《白日之下》這部電影的題材都有好大感受，更加令我覺得電影的語言真的是無分國界、國際。」

觀眾反應令余香凝驚喜

而在加拿大時，最令Jennifer難忘的同樣是映後分享，她指出電影放映完畢後並沒有觀眾離場，全部都留下來聽分享及交流，甚至有觀眾表現激動問「為甚麼可以發生這樣的事情」，Jennifer都有回應：「向他解釋一些香港制度上的問題，當然每個地方都會有所不同，同時亦明白令到他們憤怒的原因。」

另外，使Jennifer既驚又喜的是有些觀眾帶着她過往作品的電影海報、VCD或DVD到場，例如《緣路山旮旯》、《七人樂隊》等讓她簽名。她感恩表示：「原來大家一直都好關注香港電影，有些觀眾更識講廣東話。大家近年所製作的香港電影除了有香港觀眾撐場，就連日本觀眾都會支持，令我相當感動。」

盼大眾關注社會事件

《白日之下》將於下周上映，Jennifer坦言心情有些緊張，說：「因為台前幕後都付出了很大的心血、心機去製作出這部電影，目前優先場的口碑都相當好，自己都期望多點觀眾入場睇戲，不單只想票房大賣，而是真的希望大家去關注這件事、知道我們想探討的事情，跟觀眾做多些交流。」

至於導演簡君晋對於電影在各地影展，獲得影評及觀眾熱烈迴響，感到非常鼓舞：「《白日之下》嚟到東京國際電影節係更加難得，因為佢係一個好出名同大型嘅影展，而同日本觀眾見面，較難忘是其中一位觀眾是日本的前記者，專做人權及人道主義新聞的記者，他指電影給予他很多感受和鼓勵，亦都很感動，他很多謝這部電影，而對我們團隊而言，這番說話亦是很鼓舞。」

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