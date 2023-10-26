香港人在北京丨吳若希首任女一演出獲正評　「是非女王」成功洗底成兩孩慈母

▲ 吳若希首任女一演出獲正評。

TVB熱播劇《香港人在北京》劇情講到吳若希飾演的Helen，誤打誤撞下為飾演姑仔寶怡的戴祖儀擔任幕後和音，從而被張帥（梁漢文飾）發掘歌唱天份。

昨晚（10月25日）兩姑嫂參加踢館賽同台演出，兩女以型格「黑雙煞」造型獻唱《Crying》，兩人一唱一和十分合拍，可是張帥最終僅選了Helen做學員，令寶怡醋意爆發。

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▲ 《香港人在北京》

梁漢文似哥哥

其中她有一場戲，與梁漢文零距離接觸怕醜對望，最終二人更仆倒地上，上演「地上版」壁咚，令觀眾看到心卜卜跳！吳若希是次跟梁漢文合作，大讚對方親和力很強，感覺就像大哥哥：「同佢做對手戲唔會好驚，佢會令到我好想同佢傾偈，合作得好開心，好似多咗個哥哥咁！」

劇中角色追歌星夢，現實中為歌手的吳若希，坦言演出為其打下一支強心針壯膽︰「喺未拍呢套劇之前，我未試過企喺一個咁大嘅舞台演出，所以有好多唱歌場面真係有一種開騷嘅感覺。拍完呢套劇之後，我先夠膽開屬於自己嘅個人演唱會，呢套劇喺唱歌事業方面真係幫咗我。」

今次是吳若希入行13年首度擔任女一，演出大獲好評，更多次出動性感睡衣展示42吋長腿，為演出搏到盡。

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新移民奮鬥史

現年31歲的吳若希（Jinny），原名吳嘉妮，於福建出生，父親在當地經營酒店，原本家境富裕，可是7歲時家中遭逢巨變，父親生意陷財困且一身賭債，最終申請破產還債。

Jinny於10多歲跟隨家人移民來港過新生活，當時因廣東話差被同學恥笑，加上學業跟不上，令她從小已意識到賺錢可改善生活。

▲ （IG圖片）

16歲便入行接受唱歌訓練長達兩年，2010年正式出道成為歌手，當時與關心妍、鄭欣宜及陳法拉一同加盟成為星煥國際為同門師姐妹。

2014年，隨著星夢娛樂集團有限公司的成立，吳若希跟隨著老闆何哲圖加盟新唱片公司，成為TVB旗下藝人。

其後獲安排為不少電視劇演唱主題曲，包括《使徒行者》片尾曲《越難越愛》、《愛我請留言》主題曲、《武則天》片尾曲《眼淚的秘密》等，被封為「洗腦天后」。

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是非女王+惡妻

此外，向來敢言的Jinny有「是非女王」之稱，曾自爆被南亞裔人士非禮、被的士司機視覺非禮等，語出驚人。

2016年，Jinny宣布與澳門闊少何兆鴻（Alex）拍拖，翌年4月誕下女兒「淼淼」Giselle，並於10月10日簽字結婚。2020年再誕下第二胎兒子Kylian，湊成一個「好」字。

▲ （IG圖片）

Jinny曾多次公審老公，不滿老公經常打機而掟爛電腦，又自爆燒掉老公前度頸巾兼兩度離家出走。

雖然如此，但二人亦不時在網上放閃，可見是他們兩人的相處方式。

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