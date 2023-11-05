為母則強丨丈夫病逝獨力撫養3個子女 年輕媽媽無懼被嘲笑：當保安不羞恥

▲ 單親媽媽靠做保安養活一家。

媽媽某個程度上是個超人，馬來西亞一名單親媽媽，靠着一份保安工作養活3個7歲至14歲的孩子。她坦言雖然有人會看不起她做保安，但她卻為自力更生感自豪︰「當保安人員不是什麼羞恥的事，更何況我靠工作養活一家。」

據大馬傳媒《大都會日報》報道，34歲的茜蒂慕妮拉(Siti Munira Mat Daud)，丈夫1年前因心臟病和高血壓併發症去世，自此她便獨力養家及照顧3個孩子。茜蒂慕妮拉在學校擔任保安，雖然有人認為保安人員是低級工作，不適合年輕的她，但她卻感自豪，因喪夫後她仍能獨立生活及養家。

原本志願當警察

茜蒂慕妮拉原本想當警察，可惜沒考上，於是就改為當保安，她接受訪問時表示︰「儘管我原本的願望是成為警察，但我很自豪能穿上保安人員的制服。兩份工作性質都一樣，是維護公共安全，不同的是保安在學校工作。」

茜蒂慕妮拉認為，保安責任重大，因為每天要保障師生的安全，她不時拍片上網分享工作樂趣，大部份網民都表示支持，但也有網民調侃她，她卻欣然面對︰「我將以往種種經歷拍片上TikTok時，有網民嘲諷我只是做保安，有人更誣蔑我只顧著玩手機，但我沒把這些話放在心上，我絕不會在忙碌時玩TikTok，因為我要確保學生的安全。」

與家長關係良好

她感恩校長、老師對她很好，連學生家長都跟她打成 一片︰「我和學生的母親關係很好，甚至成為朋友。我之前還幫助他們送孩子回家或去他們的工作地方。」令她對這份工作有很滿足感。

她又呼籲年輕人入行︰「對年輕人來說，當保安人員不是什麼羞恥的事，我也有一些高學歷的朋友，至今仍没找到跟學歷相稱的工作。現在很多年輕人入行，這個職業對工作的紀律性要求很高。對我來說，工作的滿足感就是確保所有學生都安全回家。」

她強調現階段只想照顧好孩子，不考慮新對象︰「有人確實認真想跟我交朋友，但我拒絕了，因丈夫去世後，我的重心都放在3名孩子身上。」

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