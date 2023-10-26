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凍齡秘訣︱39歲人妻凍齡似少女　靠5招養成零P圖美貌+馬甲線

保健美顏 17:51 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

39歲人妻零P圖美貌+馬甲線惹哄動，親揭5招超強逆齡術。

每個女生都夢想青春永駐，有人真的得以實踐！日本一名39歲人妻保養得宜，在她臉上完全看不出歲月痕跡，「零P圖」美貌和超fit身形引起網民哄動，這位人妻亦不吝嗇地公開自己5大凍齡絕招。

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活得健康啲
【活得健康啲】達人分享4大秘訣挑選行山鞋　推薦行山裝備check list

現年39歲但仍保有少女般樣貌的丸山悠美，在社交平台自介中稱有20年的模特兒經驗，還是一名美髮師，育有1個10歲女兒。雖已步入中年，但從丸山悠美展現的外表和體態上都看不出她的真實年紀，超強的凍齡功力也讓她吸引了3.5萬名粉絲追蹤。

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親揭5招凍齡秘訣

丸山悠美透露，自己身高1米63、體重101磅、體脂率14%，優越的身體數據展現在其纖美體態上。丸山悠美分享，身材管理是她保持美麗的秘訣之一，為追求更卓越的凍齡效果，她嘗試了以下各種方法：

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網民哄動：好厲害！

丸山悠美表示，以上方法雖然很簡單，但效果足以勝過吃大量保健品。她常常在社交平台曬出「零P圖」美照和健身過程，緊致臉龐和性感腹肌線條力證了她的保養功力，更獲得網民認可及盛讚。點擊圖片看更多凍齡餐單推介：

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責任編輯：羅嘉欣

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