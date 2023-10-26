【大廈結構】長沙灣唐樓單位牆身地板現裂痕　居民緊急疏散

▲ 長沙灣唐樓單位牆身地板現裂痕，居民緊急疏散。

長沙灣永康街有唐樓單位牆身與地板出現裂縫，2個單位共4名住戶一度需疏散。大廈約2時許解封。

今日（26日）早上11時33分，長沙灣永康街50號唐樓單位有住戶報案，指單位內的牆身與地板出現裂痕，擔心危險。警方及消防員到場，發現涉事單位的裂痕約為10米乘10米，疏散4名居民，並通知屋宇署到場處理。其間對開路段需暫時封閉。永康街近廣成街一段路要暫時封閉。

報案人莫先生指，自己與妻兒同住6樓一個約200多呎的自置單位約5年，單位客廳和睡房的地台及牆身均出現裂縫，「有10幾呎長，深約兩吋」。他形容，近日地陷愈來愈深，「驚到兩日無瞓覺」，又懷疑裂縫與隔籬大廈維修打椿有關。

翻查屋宇署網頁，永康街50A、50C、50D及E的公共部分，分別於2020年9月、2015年12月、2019年7月接獲屋宇署發出的「強制驗樓通知」，但至今仍處於「未獲遵從」狀態。

屋宇署高級屋宇測量師到場視察後指，有關單位已進行臨時加固工程，單位業主亦承諾會盡快維修。屋宇署又指，有關單位並不是劏房，過去有就單位作出驗樓通知，但業主並沒有履行。

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責任編輯：梁薾心