星二代︱楊思琦仔仔正面罕有曝光 11歲女兒遺傳媽媽纖幼身形

▲ 楊思琦仔仔長大不少。

前港姐冠軍楊思琦當年為男友吳帥產下一女楊卓穎後做單親媽媽獨力養女，直到2019年她突然宣布結婚與圈外人誕下一子Kody，但至今老公身份及樣貌都成一個謎，而她近年都將事業重心轉移到內地，頻頻拍片養家，未知是否工作忙碌，近半年楊思琦都很少將仔女的照片放上網，直到近日兩姊弟才一身軍服齊齊示範步操。

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對上一次Kody曝光已經是5月份母親節的時候，直到近日楊思琦再將子女的軍服步操片放上網，片中所見，女兒楊卓穎一臉認真地聽着媽媽發施號令，因兒子Koby年紀尚小，一時間分不清左右，於是有點跟不上。

相隔近半年3歲Kody長高長大不少，與家姐著上軍服好醒目，而11歲的女兒正值發育時期愈來愈高，身形似足媽媽一樣纖幼，不過樣貌就反而似爸爸吳帥。

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現年45歲的楊思琦2011年突然宣佈與李泳豪分手，與內地跳水運動員吳帥未婚產女做單親媽媽，受盡千夫所指，兩年前接受陳志雲訪問時，表示自己是經過深思熟慮才決定獨力撫養女兒楊卓穎（Krystal）成人，並自言很喜歡小朋友，不會抹殺BB的生存權利，但也承受了好大壓力。

而兒子的生父到今始終沒有公開。對此，思琦仍然不肯透露此人身份，只稱因為另一半是圈外人，希望可以保護他所以不多談。

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責任編輯:王明芳