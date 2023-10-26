COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】

▲ COLLAR合作經營餐廳招待粉絲。

由邱彥筒（Marf） 、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，其YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」今日（10月26日）上載最新一集。

最新一集節目內，COLLAR全員合作經營餐廳，並親自招待數十位粉絲，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗，均由COLLAR一腳踢，難得放下偶像身段，零距離接觸粉絲，COLLAR大叫有意義。

COLLAR成員︱芯駖坦然壓力大徹夜難眠 阿Gao與Sumling齊展舞藝

▲ （左起）COLLAR成員許軼、蘇雅琳、李芯駖、王家晴、陳泳伽、邱彥筒 、沈貞巧。

Winka開心夢成真

過往COLLAR在「COLLAR COLLECTS」中，不時放下偶像身段玩遊戲，繼上集落區玩CITY HUNT後，今次行動再升級，大玩一日限定COLLAR餐廳招待粉絲。Gao笑言：「今次向大家展示我哋嘅一日限定COLLAR餐廳，今日開舖咋！」

而Marf表示，以開餐廳形式跟粉絲聚會感覺特別：「本身預期嘅Fans Meeting可能喺party room傾吓偈、唱歌、玩遊戲、簽名，所以今次Fans Meeting好有意義，但唯一可惜係，今日我哋可能好忙，冇時間同每位粉絲傾偈。」

首次跟粉絲近距離接觸，COLLAR眾女心情既開心又緊張，Winka指：「好開心，之前講過綜藝最想玩嘅係開餐廳，估唔到竟然夢想成真。」

▲ （左起）COLLAR成員許軼、蘇雅琳、李芯駖、王家晴、陳泳伽、邱彥筒 、沈貞巧。

Marf緊張學沖咖啡

在COLLAR一日限定餐廳裡，各成員以抽籤方式分配擔任不同崗位，Gao與芯齡擔任大廚、Day負責樓面及洗碗、Ivy負責洗碗、Candy與Marf主理樓面及水吧，Winka則負責樓面，就觀察而言，各人表現稱職。

Candy表示：「我好稱職，由練習開始，未停過手不斷沖嘢飲。」Gao聞言即表示：「試過，冇肚痛，冇事，大家飲都應該冇事。」而Marf透露晚巿會接手負責水吧，她謂：「有啲緊張，我學咗沖咖啡，不過晚巿冇乜人會飲咖啡。」

至於身為大廚的芯齡，自言喜歡下廚，但平時下廚會少油少鹽，不過今次下廚，為味道所需，油鹽都會較平時重手。

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Day有經驗要淡定

此外，問到COLLAR入行前，可曾嘗試當食肆暑期工？當中只有Gao與Candy未做過暑期工。

Candy解釋求學期間擔任過補習老師，之後參加《全民造星IV》便入行，所以沒太多暑期工經驗，Gao則表示：「我見過暑期工，冇畀人請，見過好多份都唔請我，可能我條命唔適合做餐廳。」

至於其餘幾位成員都做過食肆暑期工，當中芯齡與Day更分享當年蝦碌趣事，Day表示：「我之前返過韓燒，幫客人燒肉，可能有時會燒到燶晒，個客會問：『係咪咁架？』我好淡定咁答：『係咁㗎！』只要臨危不亂就唔驚。」

聽完COLLAR的分享，看來COLLAR最適合還是登上舞台唱好歌、跳勁舞。

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