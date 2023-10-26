【東張西望】家電年年壞 消委會指常見家電每年平均維修費可高達$9,500!

不時在網上各大小討論區、群組看見街坊討論家中的大小電器經常壞掉，它們更愛在保養期過後不久突然失靈。有報導就指《消委會》在2019年做了一份電器調查報告，以實用面積達700呎以上的三房單位為計，常見的家庭電器（包括電視、洗衣機、冷氣機等），若然不幸全部壞掉，每年電器維修費用可高達9500元！

TVB節目《東張西望》最近亦訪問了居住在粉嶺村屋的3人家庭，了解全屋家電的維修及保養費用情況。

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電器過保養 輪流壞

在職媽媽Cherry與先生及3歲半女兒住在約700呎的村屋。一家3口使用的電器的頻率十分高，原來Cherry全屋共有17部電器，包括2部電視機、5部冷氣機、2部雪櫃，另外還有洗衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐、吸塵機。

她坦言最令她頭痛的是電器經常失靈：「依家電器愈來愈容易壞，目前家中的電器大部分也過了保養期，而且延長保養需每樣電器去計，全屋17件電器，每年就要過萬元保養費，實在太貴了！」她續指：「今年發現洗衣機的轉鈕有問題，需要轉數次才能用到想要的模式，如果要維修又要付師傅上門驗查的費用，又不知道最後維修費要多少，額外零件費用又要多少。」對於電器不聽話Cherry 都感到相當頭痛！

▲ 家中的電器經常失靈，令Cherry 十分頭痛！

▲ 有保險公司網站設有家電維修計算機，讓你知道家中各電器的維修費用。

天氣潮濕 電器易壞成定局

節目組為此訪問了專門替客戶維修電器的電器維修專家劉先生了解香港人維修電器的狀況。劉先生坦言，「香港天氣潮濕，電子零件在濕氣愈重的環境下愈容易壞，客人最常壞掉的是洗衣機及雪櫃！」他更透露有客人更試過半年內維修家中的洗衣機、乾衣機和雪櫃，3機齊壞，十分「黑仔」！

▲ 電器維修專家劉先生指香港的環境潮濕，令電器中的電子零件更容易失靈。

小心選擇家居保 為家電買保障

為了避免遇上家中電器全壞，被驚人維修費用殺一個措手不及的情況，未雨綢繆，節目組就分享原來坊間有些家居保險，除了保障家中財物之餘，連14種電器維修費用也都保障在內，即使過了保養期也沒問題！不過並不是所有家居保險也包括在內，所以大家在選擇保險計劃是要多加留意！

▲ 節目組分享坊間有些家居保險，即使過了保養期的14種電器維修費用也都保障在內。