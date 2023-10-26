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【安達臣道冧天秤】許家籌善款足夠解燃眉之急　女兒監護人：感謝市民捐助現停收捐款

保健美顏 14:28 2023/10/26

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許家籌得足夠善款解燃眉之急，現停收捐款。

專題影片
【安達臣道冧天秤意外】遺孀許太生前最後受訪：感謝香港市民的愛

去年9月釀成3死6傷的安達臣道天秤倒塌意外，其中41歲死者許文明的太太許太，於去年7月證實患乳癌，惟於上周最終不敵癌魔離世。許文明女兒監護人許婷婷今日透過工業傷亡權益會Facebook發文表示，感謝廣大熱心市民捐助許家，相信捐款能協助家庭解決燃眉之急；而秉承許太生前感恩知足的精神，現發出停止接收捐款的訊息。

據工業傷亡權益會Facebook今日（26日）發布一篇題為《【萬分感謝】許文明遺屬停收捐款通知》的聲明，署名為許文明女兒監護人許婷婷，內文如下：

感謝廣大熱心市民捐助我們家庭，以協助兩名女兒渡過難關。目前為止，我們相信捐款能協助家庭解決燃眉之急，秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭。因此，現發出停止接收捐款的訊息。

許太戶口被凍結

去年發生的秀茂坪安達臣道地盤塌天秤意外，釀成3死6傷，其中41歲死者電工許文明的遺孀，許太上周因乳癌去世，遺下一對5歲和8歲的女兒。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日表示，因許太離世後銀行戶口已被凍結，為許家帶來經濟壓力，故希望熱心市民能伸出援手，工權會將會代許家收集善款。而在今天，工權會再更新情況，表示許家已收到大量熱心市民協助，所籌得的善款足夠解決許家燃眉之急，故宣布即時停收捐款，並致以謝意。

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責任編輯：羅嘉欣

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