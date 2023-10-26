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【珍惜生命】聖言中學男生校園墮樓　當場死亡

社會 14:47 2023/10/26

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聖言中學有學生墮樓。（黃傑偉攝）

聖言中學有男生墮樓，當場證實死亡。

事發於今午（26日）1時42分，警方接報於黃大仙新清水灣道38號聖言中學，有教職員報案指男學生昏迷倒地，有出血情況。救護趕抵現場證實男生不治。警方懷疑他高處墮下，正展開調查。

兩名女親友趕到學校了解事件，其中一人傷心痛哭，需旁人安慰。

點擊圖片放大

聖言中學指，一名學生中午被發現倒臥在校內地下，其後證實身亡。全校師生都極為難過和悲痛。學校已即時啟動危機處理小組，並透過班主任把這件不幸事件通知學生。學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方亦已發出家長信，請家長在未來數周留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並請家長與校方保持聯絡，以便及早提供協助。

教育局回覆傳媒查詢，指對事件感十分難過，已即時向有關學校提供支援。有關學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要的學生及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援和協助。

 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：吳卓峰

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