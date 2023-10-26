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【性侵女童】涉強姦女友15歲契妹受審　泥頭車司機警誡下稱「雙方情到濃時」

社會 15:01 2023/10/26

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涉強姦女友15歲契妹受審，泥頭車司機警誡下稱「雙方情到濃時」。（資料圖片）

現年41歲泥頭車司機涉於2021年，在住所性侵女友15歲的契妹，涉案司機今（26日）於高等法院否認強姦罪開審。控方開案詞指，案發時事主暫居於被告住所，被告下班回家後突然推事主入房間後將她強姦，其母得悉後報警。被告警誡下承認與事主「搞過一次嘢」，並稱當時「雙方情到濃時」，事主並沒有反抗，「大家你情我願」。

趙姓被告現年41歲，報稱泥頭車司機，否認1項強姦罪，控罪指他於2021年9月10日，在新界落馬洲一單位強姦X。

控方開案詞指出，X於案發時15歲，2021年8個月起在母親女友人家中暫住，X為女友人契妹，被告為該女友人男友。案發日下午5時許，X獨自在家，被告下班回家後，突然進入X房間吻她及脫去其衣服，X當時不知如何反應，曾對被告說「好痛」及「唔想」，並曾推過被告，惟被告未有停止，最終完事。

X事後離開單位，兩天後因翌日須上學才返回涉案單位。X於途中與母親的「契細佬」通電，於其指示下收拾物品後離開單位，X母親於當晚報警。警方於9月13日清晨到被告寓所調查，警誡下被告稱案發日與X「搞嘢」。

雙方承認事實指，警方到被告住所調查X失蹤事件時，被告於警誡下表示認識X，並稱「我同佢搞咗嘢一次」。被告解釋當時「雙方情到濃時」接吻及撫摸，X期間沒有反抗，「大家你情我願」。警方其後以與16歲以下未成年少女發生性行為罪拘捕被告，案發時被告沒有刑事紀錄。警方事後於被告住所檢獲1張染有X及被告DNA的紙巾。

X於錄影會面中稱，案發時因家中停電，遂到「契家姐」家中暫住。

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記者：林育慧

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