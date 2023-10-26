外傭盜竊丨港爸揭外傭蠱惑偷20萬金器首飾典當　僅贖回部分損失後續更驚人

不少新手爸媽也會請外傭照顧小朋友、處理家務，遇到好的工人姐姐當然是幸運，直頭當作一家人，若果遇到不老實的外傭，更可能承受一定風險。一名港爸發現家中頻頻不見現金，觀察到外傭行徑怪異，揭發她居然偷偷把家中總值約20萬元的金器首飾典當，惟事主最後只能夠贖回部分。警方調查後發現，外傭利用事主地址已向3間財務公司借貸。

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一名網民在Facebook群組的「聘請工人姐姐關注組」發文分享親友聘請外傭的慘痛經歷，他指事主家中已聘請該名外傭3年，近日發現她行徑怪異，且發現有現金不翼而飛，向外傭查問之下，揭發外傭3年來將事主家中金器首飾等貴重物品拿去當舖典當，總值約20萬元，最終換取約8萬元現金。查問期間更發現，事主兒子的現金亦被盜取。事主得悉真相後報警處理，外傭被警員帶走。

事主稱：「因為啲金器手（首）飾存放於床底保存，平時根本唔會在意檢查！」事主其後自掏6萬元欲贖回抵押品，可惜僅贖回部分，有部分已當斷，無法贖回。外傭被拘捕後，事主更收到外傭向財務公司借貸的信件，據悉外傭向3間財務公司借貸，未知最終損失的金額。

▲ 事主上載外傭典當的收據，可見有17張收據和原本裝有金器首飾的空盒。（相片來源：Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）

這則貼文一出立即引起網民熱烈討論，網民除了替事主經歷感到可惜不忿，亦有網民指事主應自行保管個人財物，責無旁貸。點擊圖片即睇更多網民留言：

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責任編輯:王明芳