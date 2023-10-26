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【月偏食】本港周日凌晨現月偏食　太空館全程網上直播

社會 15:21 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

周日凌晨3時35分將出現月偏食。（太空館圖片）

本港周日（29日）將出現月偏食，是今年唯一可以在港觀測到的月食現象。屆時月球將漸漸轉暗，並局部消失。香港太空館將於當日凌晨2至5時在網上直播。

月偏食於周日凌晨3時35分開始，並在凌晨4時14分達到食甚，屆時約13%的月球直徑會進入地球的本影。凌晨4時54分，月球復圓，完全離開本影。整個月偏食歷時約1小時19分鐘。

由於月食期間月球的仰角一直介乎20至40度之間，因此市民不論身處那一區，只要視野不受建築物遮擋，均可看到是次月食。有興趣市民可選擇前往西邊視野廣闊的地點，如海濱長廊或公園等觀賞是次月食的過程。 

太空館會透過其YouTube頻道直播是次月偏食，並由館長在線上解答觀眾提問。康文署提醒，天文觀測容易受天氣影響，市民外出觀測前應留意最新天氣情況。

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責任編輯：梁薾心

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