【大學排名】THE學科排名出爐本港大學近半科次下滑　港大教育學微跌1位列全球第6

▲ THE世界大學學科排名出爐，今屆續以港大教學學科排名最高，微跌1位列全球第6。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（THE）的「2024年世界大學學科排名」今（26日）出爐，本港6間大學、共52個科次上榜；近半科次排名下跌，其中港大佔近4成。今年續以港大教學學科排名最高，微跌1位列全球第6。

排名涉及11學科，分別按教學、研究、論文引用、國際展望和產業收入共5大範疇評分。今屆本港6間大學在11學科、合共52個科次上榜，當中22科次排名下跌，遠超去年僅12科次下跌；另外，22科次排名上升，餘下8科次排名不變。港大及中大打入全數11科排名，港大有8科下跌、3科上升；中大則有7科上升、4科下跌。

僅港大教育學打入全球十大 微跌1位列第6

港大在8個學科排名稱冠全港，包括在教育學科排名全球第6，同屬本港各學科排名中最高；較去年微跌1位，與2022年排名一樣。中大在教學學科排名亦跌2位至第19位；浸大則維持第151至175位。

至於臨床與健康學科，除港大由第13位下降至第19位外，其他大學排名均上升，包括中大繼去年升8位後，再由第44位升7位至第37位；理大由第151至175位升到第126至150位；浸大則由第401至500位重回2022年的第301至400位。

中大醫學院表示，排名已連續兩年刷新紀錄，甚至再創新高。院長陳家亮對排名感到鼓舞，稱意味在醫學教育、科研、轉化成果及國際視野等方面獲國際認同，成為「全球40大醫學院中最年輕的學院之一」，因此日後冀將人工智能融入醫學教育，強化學生學習體驗，為醫療體系培育與時並進、才德兼備的醫療人才；同時致力研發最先進及前瞻的診斷、治療及預防疾病藥械。

法律學科方面，港大跌5位至第29位；而中大再升2位至第45位；城大排名則升6位，同列第45位。

另外，科大在3科排名最高，包括在工程學科排第33，按年跌7位；計算機科學學科則位列第31，微跌2位；在商業與經濟學科則排第30，微跌1位。

科大回應指，排名升跌受不同因素影響，而大學會用作參考，以了解自己及其他大學的表現，並掌握需完善的地方。校方又指，會繼續貫徹教研表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

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記者：梁凱婷