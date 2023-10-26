  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名】THE學科排名出爐本港大學近半科次下滑　港大教育學微跌1位列全球第6

社會 19:38 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

THE世界大學學科排名出爐，今屆續以港大教學學科排名最高，微跌1位列全球第6。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（THE）的「2024年世界大學學科排名」今（26日）出爐，本港6間大學、共52個科次上榜；近半科次排名下跌，其中港大佔近4成。今年續以港大教學學科排名最高，微跌1位列全球第6。

排名涉及11學科，分別按教學、研究、論文引用、國際展望和產業收入共5大範疇評分。今屆本港6間大學在11學科、合共52個科次上榜，當中22科次排名下跌，遠超去年僅12科次下跌；另外，22科次排名上升，餘下8科次排名不變。港大及中大打入全數11科排名，港大有8科下跌、3科上升；中大則有7科上升、4科下跌。

僅港大教育學打入全球十大　微跌1位列第6

港大在8個學科排名稱冠全港，包括在教育學科排名全球第6，同屬本港各學科排名中最高；較去年微跌1位，與2022年排名一樣。中大在教學學科排名亦跌2位至第19位；浸大則維持第151至175位。

至於臨床與健康學科，除港大由第13位下降至第19位外，其他大學排名均上升，包括中大繼去年升8位後，再由第44位升7位至第37位；理大由第151至175位升到第126至150位；浸大則由第401至500位重回2022年的第301至400位。

中大醫學院表示，排名已連續兩年刷新紀錄，甚至再創新高。院長陳家亮對排名感到鼓舞，稱意味在醫學教育、科研、轉化成果及國際視野等方面獲國際認同，成為「全球40大醫學院中最年輕的學院之一」，因此日後冀將人工智能融入醫學教育，強化學生學習體驗，為醫療體系培育與時並進、才德兼備的醫療人才；同時致力研發最先進及前瞻的診斷、治療及預防疾病藥械。

法律學科方面，港大跌5位至第29位；而中大再升2位至第45位；城大排名則升6位，同列第45位。

另外，科大在3科排名最高，包括在工程學科排第33，按年跌7位；計算機科學學科則位列第31，微跌2位；在商業與經濟學科則排第30，微跌1位。

科大回應指，排名升跌受不同因素影響，而大學會用作參考，以了解自己及其他大學的表現，並掌握需完善的地方。校方又指，會繼續貫徹教研表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

 

相關文章

【打鬥案】涉尖沙咀街頭襲女友　16歲有三合會背景男被捕
17:49 2023/10/26
【打鬥案】涉尖沙咀街頭襲女友　16歲有三合會背景男被捕
【假泊車證】涉以虛假泊車證免費使用政府停車場　郵差承認使虛假文書罪候判
17:55 2023/10/26
【假泊車證】涉以虛假泊車證免費使用政府停車場　郵差承認使虛假文書罪候判
【施政報告2023】科大將赴越南印度等一帶一路國家招生　冀下學年收約600名非本地生
18:39 2023/10/26
【施政報告2023】科大將赴越南印度等一帶一路國家招生　冀下學年收約600名非本地生

你可能感興趣

【打鬥案】涉尖沙咀街頭襲女友　16歲有三合會背景男被捕
17:49 2023/10/26
【打鬥案】涉尖沙咀街頭襲女友　16歲有三合會背景男被捕
【假泊車證】涉以虛假泊車證免費使用政府停車場　郵差承認使虛假文書罪候判
17:55 2023/10/26
【假泊車證】涉以虛假泊車證免費使用政府停車場　郵差承認使虛假文書罪候判
【施政報告2023】科大將赴越南印度等一帶一路國家招生　冀下學年收約600名非本地生
18:39 2023/10/26
【施政報告2023】科大將赴越南印度等一帶一路國家招生　冀下學年收約600名非本地生
中學 大學 經濟 記者 工程 英國 國際集團 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老