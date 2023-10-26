【在囚人士】懲教署推電子預約服務　即日起可預約未來一周探監時間

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懲教署今日（26日）宣布，下月起全面推行在囚人士親友探訪電子預約服務，以便利探訪者進行探訪。新服務除可縮短探訪者在懲教院所輪候登記探訪的時間，亦可讓探訪者透過相關系統管理預約、查詢在囚人士的最新探訪狀況及認可交來物品的餘額。



署方指，探訪者必須是在囚人士的申報訪客，並預先完成用戶登記才能使用親友探訪電子預約服務。探訪者即日起可以使用「智方便」流動應用程式，透過懲教署網頁或流動應用程式連結到親友探訪電子預約服務網頁提交申請，然後親臨有關在囚人士所在懲教院所核實身分，或親臨有關在囚人士所在懲教院所提交申請及核實身分。探訪者完成用戶登記程序後，亦須得到在囚人士的同意才可使用電子預約服務。



用戶可透過「智方便」或登入懲教署親友探訪電子預約服務網頁預約未來七天的探訪時間。可供預約的時間視乎各懲教院所的親友探訪時間而定。電子預約服務推出後，探訪者仍可選擇親臨懲教院所才進行探訪登記。

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責任編輯：吳穎嵛