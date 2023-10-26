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【留學生】11.1起暫免非本地研究生兼職限制　試行2年

社會 15:52 2023/10/26

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政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制。（資料圖片）

為增加在港留學生學習及增值機會，政府今日（26日）公布，由11月1日起，暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行2年。

現時獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生，會獲入境處發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。最新一份《施政報告》提出暫免有關限制，由11月起開始實施，試行2年。

政府發言人表示，有關試行安排可讓這些學生在就學期間，有更大空間尋找工作，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升他們畢業後留港發展的意欲。

入境處會在本周內向相關院校簡介有關安排，並於稍後經各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的「不反對通知書」，使他們無須另行申請即可享有上述暫免安排。11月1日起獲發來港就讀的簽證/進入許可的合資格學生，將會同時獲發已更新的「不反對通知書」。

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責任編輯：梁薾心

 

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