【高才通】高才通計劃大學名單下月起增8間　包括3間內地大學

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政府今日（26日）公布，下月起擴大「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）的合資格大學名單，增加八間頂尖內地和海外院校至共184間，吸納更多人才來港發展。



政府發言人表示，全球競奪人才情況仍然激烈，香港須積極和進取地招攬人才，以紓緩持續緊張的本地勞工市場，同時補充本地人才庫。為進一步擴闊網絡從而吸納各地更多人才，今年《施政報告》提出擴大高才通計劃的合資格大學名單，增強「搶人才」的力度。

現時，計劃的合資格大學名單包括最近五年在四個指定全球大學排行榜，即泰晤士高等教育世界大學排名Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名，以及上海交通大學世界大學學術排名位列百強的大學。



由11月1日起，合資格大學名單將新增八間頂尖內地和海外院校，包括過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名，專門提供酒店課程的大學／院校。5間院校分別為洛桑酒店管理學院、瑞士酒店管理大學、理諾士國際酒店管理學院、格里昂高等教育學院，以及海牙酒店管理大學。名單亦包括過去5年在上海交通大學中國大學排名位列前10名，而現時未在合資格大學名單中的三間內地大學，分別為武漢大學、西安交通大學，以及哈爾濱工業大學。

經擴大的合資格大學名單將增至184間，而申請資格、程序和入境安排維持不變。

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責任編輯：吳穎嵛