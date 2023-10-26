  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高才通】高才通計劃大學名單下月起增8間　包括3間內地大學

社會 15:52 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

（資料圖片）

政府今日（26日）公布，下月起擴大「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）的合資格大學名單，增加八間頂尖內地和海外院校至共184間，吸納更多人才來港發展。

政府發言人表示，全球競奪人才情況仍然激烈，香港須積極和進取地招攬人才，以紓緩持續緊張的本地勞工市場，同時補充本地人才庫。為進一步擴闊網絡從而吸納各地更多人才，今年《施政報告》提出擴大高才通計劃的合資格大學名單，增強「搶人才」的力度。

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

現時，計劃的合資格大學名單包括最近五年在四個指定全球大學排行榜，即泰晤士高等教育世界大學排名Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名，以及上海交通大學世界大學學術排名位列百強的大學。

由11月1日起，合資格大學名單將新增八間頂尖內地和海外院校，包括過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名，專門提供酒店課程的大學／院校。5間院校分別為洛桑酒店管理學院、瑞士酒店管理大學、理諾士國際酒店管理學院、格里昂高等教育學院，以及海牙酒店管理大學。名單亦包括過去5年在上海交通大學中國大學排名位列前10名，而現時未在合資格大學名單中的三間內地大學，分別為武漢大學、西安交通大學，以及哈爾濱工業大學。

經擴大的合資格大學名單將增至184間，而申請資格、程序和入境安排維持不變。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛

相關文章

【施政報告2023】啟德及東九龍運輸系統　李家超料明年收集營辦商意向
11:12 2023/10/26
【施政報告2023】啟德及東九龍運輸系統　李家超料明年收集營辦商意向
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
13:21 2023/10/26
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
【在囚人士】懲教署推電子預約服務　即日起可預約未來一周探監時間
15:41 2023/10/26
【在囚人士】懲教署推電子預約服務　即日起可預約未來一周探監時間

你可能感興趣

【施政報告2023】啟德及東九龍運輸系統　李家超料明年收集營辦商意向
11:12 2023/10/26
【施政報告2023】啟德及東九龍運輸系統　李家超料明年收集營辦商意向
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
13:21 2023/10/26
【施政報告2023】財赤嚴重議員關注錢從何來　李家超：可善用市場力量
【在囚人士】懲教署推電子預約服務　即日起可預約未來一周探監時間
15:41 2023/10/26
【在囚人士】懲教署推電子預約服務　即日起可預約未來一周探監時間
施政報告 大學 畢業 中學 海外院校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老