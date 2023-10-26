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求提名連環食檸檬自嘆太天真　田北辰：人好難做到不計前嫌

政治 16:13 2023/10/26

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田北辰直言，「人係好難做到不計前嫌」。(田北辰fb圖片)

公開向實政圓桌拋出「橄欖枝」的新民黨，昨日召開黨團大會後稱，因其中兩區沒有「三會」成員，而相關地區的「三會」成員不願意提名實政圓桌參選者，遂未能提名，實政圓桌召集人田北辰繼續「食檸檬」。

田北辰今日回應事件稱，大家知道他和新民黨主席葉劉淑儀「以前有啲歷史」，實政圓桌團隊成員一直就新民黨是否予提名，覺得不太樂觀，現在證明團隊成員看法正確，直言「人係好難做到不計前嫌」，似乎「話中有話」？

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田北辰今日在社交平台發文講述事件來龍去脈，指上周五突然聽到葉劉淑儀傳來好消息，

當然大家知道我哋以前有啲歷史，團隊成員覺得唔太樂觀，但我就覺得葉太金口一開應該唔係兒戲，不敢怠慢馬上打電話聯絡，點知一接通後就斷咗線，不過佢之後都搵咗副主席嚟幫手搞，但俾齊資料後佢又要再開黨團大會傾吓點處理，到最後再通知「沒有票」、「不願意」，證明團隊成員嘅睇法係啱嘅，我太天真，人係好難做到不計前嫌。

田北辰：用盡方法  近兩日獲「三會」成員提名

田北辰續指，深知「票不會唾手可得」，所以這幾天用盡方法，皇天不負有心人，這兩日終於有「三會」成員提名他們，可能被其工作表現和誠意打動，直言「知道路難行，但只要提名期一日未結束，我哋就會繼續行，是實政圓桌從政的理念！」

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撰文 : 傅流螢

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