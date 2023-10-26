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門票優惠丨中環嘉年華逾25款機動遊戲 世界級雜技表演驚喜十足

親子好去處 17:43 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

中環嘉年華提供逾25款機動遊戲，好玩刺激。

一年一度的「友邦嘉年華」於 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日在中環海濱舉行，嘉年華不單止橫跨聖誕、除夕、農曆新年，更提供超過25款刺激機動遊戲、30個攤位，更重現世界級雜技表演。

2拖1門票優惠

現時KKDay推出嘉年華門票優惠，成人門票連 10 枚代幣，低至 HK$140/位；2 大 1 小門票連 27 枚代幣，低至 HK$125/位，優惠於10月26日凌晨開搶。

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【TOPick一分鐘】直擊檳城2大親子好玩熱點　食物狂想館+鬼怪博物館瘋狂打卡

今年嘉年華提供多款機動遊戲項目，攤位遊戲包羅萬有，射擊、投籃或踢波都可以贏得禮品！更邀請到世界雜技團為一家大小提供全新驚喜演出表演。「LIVE AT THE BIG TOP」精心策劃的活動陣容，有現場音樂表演、互動節目和身臨其境的體驗。特設中央舞台進行藝術表演、互動運動遊戲、現場音樂及本地社區表演 。

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    活動詳情︰

    門票優惠日期：2023 年 10 月 26 日 00:00 至 2024 年 2 月 25 日

    活動日期：2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日

    開放時間：非高峰日子 12:00 – 22:00
    　　　　　普通及高峰日子 11:00 – 23:00

    地址：中環海濱活動空間（中環龍和道 9 號）

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