時尚配搭︱KANGOL秋冬系列探索有機領域　為帽子注入復古感與未來感

▲ KANGOL秋冬23系列。

英國潮流帽飾品牌KANGOL秋冬23系列透過利用自然和技術的沉浸式力量，設想未來探索的世界與美學。

儘管數位世界看起來與自然世界相距甚遠，但它具有想像和建立一個更美好、更具再生性的世界的潛力。

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探索科技與有機領域

品牌秋冬23系列在探索科技與有機領域之間有著微妙且意想不到的相互作用，這個系列延續了春季的木瓜奶色、月光色和星空藍作為主色調，同時引入了海洋青色、蔓越莓色和冰川色來象徵與自然和健康的聯繫。

數位薰衣草保持了數位世界之間的活力和協同作用，透過調色板為 2023 年秋季帶來了清新的復古感和未來感。

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使用不同顏色的再生聚酯紗線

為了履行品牌提供日益可持續的產品的承諾，會繼續使用黑色、棕褐色、木炭色、海軍藍、白色、紅色和綠色的再生聚酯紗線。這些選擇為品牌最新的時尚風格奠定了基礎。

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責任編輯：Kiwi Lee