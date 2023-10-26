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【城巴服務】城巴4屯門路線加強服務　11.5起50號線每日有班次

社會 16:22 2023/10/26

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由11月6日起，56及56A號線將聯合於平日提供全日服務。（城巴圖片）

城巴今日（26日）宣布，11月5或6日起，將加強4條屯門菁田、和田的巴士路線服務，包括提升前往油尖旺的50號線至每日服務，並擴展其服務時間；提升前往上水/粉嶺皇后山的56及56A號線聯合於平日提供全日服務；以及增加前往港島的950號線班次，以便市民前往各區。

50號線（往來屯門及尖沙咀）

由11月5日起，50號線將提升至每日服務，並擴展服務時間。由菁田邨開出的班次服務時間為周一至五 （公眾假期除外） 上午6時正至10時45分，以及周六日及公眾假期上午7時正至下午2時正；由尖沙咀（九龍站） 開出的班次服務時間為周一至五（公眾假期除外）下午4時正至晚上11時15分，以及周六日及公眾假期下午2時正至凌晨12時正。

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56及56A 號線（分別往來屯門及上水，粉嶺皇后山）

另外，由11月6日起，56及56A號線將聯合於平日提供全日服務，全日來往屯門及上水，並於上下午繁忙時間延長服務範圍至粉嶺及皇后山。

56及56A號線亦會與B7號線及港鐵東鐵線提供轉乘優惠。由屯門前往香園圍口岸的市民，可乘搭56/56A號線直達粉嶺轉乘B7號線。

56A號線由菁田邨開出的班次服務時間為周一至五（公眾假期除外） 上午6時30分至8時45分，以及下午3時15分至5時45分；由粉嶺皇后山開出的班次時間為周一至五（公眾假期除外）上午6時45分至8時45分，以及下午5時05分至7時15分。

56號線由菁田邨開出的班次服務時間為周一至五（公眾假期除外）上午9時15分至下午2時45分；由上水（天平邨）開出的班次服務時間為周一至五（公眾假期除外）上午9時30分至下午5時正。

950號線（往來屯門及會展站）

由11月6日起，950號線將增加往港島方向的班次。由菁田邨開出的班次服務時間為周一至五（公眾假期除外） 上午7時10分及7時25分；由會展站開出的班次服務時間維持不變。

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責任編輯：梁薾心

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