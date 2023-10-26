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口腔健康｜朝早飲咖啡易爛牙？　牙醫盤點3大最傷牙早餐食物

醫生診症室 17:37 2023/10/26

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英國有牙醫盤點3大傷牙早餐食物，並分享6大貼士保護口腔。

不少人習慣早上喝咖啡提神，但原來此舉有可能導致爛牙！外國有牙科醫生盤點3類容易破壞牙齒健康的食物及飲品，尤其不建議在早上進食，否則會增加蛀牙風險。他又提出6大護牙建議，保護口腔及牙齒健康。

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根據英國《每日鏡報》報道，英國牙醫診所Harley Private Dentist Clinic的首席牙醫Abel Azizi表示，人類唾液分泌會在睡眠時減少，導致早上剛起床時唾液量不多，口腔的天然防禦力下降，如果這時候進食削弱牙齒琺瑯質的食物，就會令琺瑯質更容易受到侵蝕，損害口腔健康。

他提醒有3類食物非常傷牙，尤其不應在早上刷牙之前進食：

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1. 咖啡

Abel Azizi表示，咖啡本身屬酸性，會逐漸侵蝕牙齒表面的琺瑯質，在空腹、唾液不多時飲用傷害尤甚。另外，咖啡亦含有較深色素，容易導致牙齒染色，影響美觀。他建議民眾早上盡量減少飲用咖啡，或者考慮在喝完咖啡之後用水漱口，以減輕影響。

2. 柑橘類水果

柑橘類水果，例如橙、西柚、檸檬等含有檸檬酸，有機會削弱牙齒琺瑯質，使它們更容易受侵蝕和出現蛀牙。Abel Azizi指出，早上的唾液分泌量通常較低，口腔對酸性物質的天然防禦能力亦會因此降低。如果在這時候進食酸性水果，可能會加劇對牙齒的損害，所以建議選擇酸度較低的食物作早餐。

3. 含糖穀物及糕點

不少人會吃粟米片等穀物當早餐，然而它們可能並非理想的選擇。Abel Azizi指，含糖穀物及糕點會創造有利於口腔害菌繁殖的環境，從而產生更多酸、侵蝕琺瑯質，加劇損害牙齒的風險，因此建議選擇糖分較低的早餐食物。

除了減少在早上進食以上食物及飲品，亦可以從日常護理入手，保護口腔。Abel Azizi分享以下6大謢牙貼士，可在最大程度上減低對牙齒造成傷害：

  • 飯後刷牙：建議在飯後30分鐘左右刷牙，讓唾液有時間中和糖分產生的酸
  • 定期使用牙線：牙線可以清楚牙縫之間的食物殘渣和牙菌斑，減低蛀牙的風險
  • 適當使用漱口水：刷牙後使用抗菌或含氟的漱口水有助助殺死細菌、強化琺瑯質，並維持口腔環境健康。
  • 咀嚼無糖香口珠：可以刺激唾液分泌，有助於中和酸並沖走食物殘渣，可選擇含有木糖醇（xylitol）的香口珠，因為木糖醇能幫助抑制細菌生長。
  • 多攝取水分：喝水有漱口的作用，並且有助稀釋口腔內的糖和酸，減少它們對牙齒的影響。
  • 漱口：食用含糖食物後用水漱口，有助洗掉殘留的糖和酸。

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責任編輯：羅嘉欣

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