  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劇本殺】劇本殺熱潮殺入香港　玩家由興趣到創業變老闆

社會 07:00 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

百年前黑衣魔頭現世，禍亂武林，幸得俠義之士挺身而出救武林於水火，可是卻有人藉亂潜入少林寺盗取秘笈！煩請各位俠士速速前往軒宇樓集合……這如同武俠小說的內容，正是數名玩家演繹著不同角色，上演一場「劇本殺」。於疫情期間迅速冒起的「劇本殺」，源自歐美的真人實境角色扮演遊戲（Live Action Role-Playing)「LARP」，是不限年齡又可多人參與的角色扮演類推理遊戲，吸引了許多玩家參與其中，這股熱潮至今仍在港蔓延。

李小姐是位於荔枝角一間劇本殺館HeyLarp的場主，她透過接觸一些韓國及內地的推理綜藝節目，認識了劇本殺更參與線上和線下的劇本殺遊戲，更逐漸愛上。因為熱愛、從而使其成為了她全職從事的工作，2年半前她與朋友一起經營了這間劇本殺館。

李小姐介紹劇本殺是結合戲劇推理元素並帶來沉浸式體驗遊戲，種類繁多，有「恐怖本」、「推理本」、「情感本」、「歡樂本」等等。在一場劇本殺玩家在選角後會獲相應劇本，需研讀並掌握角色身分及任務。玩家扮演著角色，與其他人交換資訊，一同解謎並揭開劇本結局。主持人除了在過程中輔助玩家，也會在最後回顧劇情，公佈劇本全貌。李小姐表示劇本殺一大趣味在於演繹，兇手需隱藏身分，查案者則努力揪出兇手。

點擊圖片放大
+3
+2

「至於部分情感較重的劇本相對注重情節，帶動玩家情緒和思考，玩家完全會投入到劇本的角色當中，體驗故事情節，與該角色共情，彷彿開啟了第二人生。她還建議新手玩家多參與不同類型的劇本，以擴展角色扮演能力和推理思維。

談到店舖的特色，李小姐指出玩家在部分劇本中會有相應的道具和服裝使用，以更好地融入角色。目前香港本地原創劇本數量較少，大部分來自內地。為了讓玩家有熟悉感並更容易理解劇本內容，店舖會將所有劇本重新編寫為繁體字並使用香港常用的詞彙，劇情中使用到的錄音也會以廣東話重新錄製，從而提供給玩家更好的體驗。

疫情過後市面劇本殺店舖數量大幅增加，「隨著市場競爭激烈，我們更要重視如何吸引並留住真正熱愛劇本殺遊戲的玩家，而非僅僅追求短期利益。她又強調提供優質遊戲、重視玩家體驗是經營的關鍵要素。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

文娛藝術 養生 疫情 Cosplay 綜藝節目 荔枝角 創業 南韓 香港 IVE

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老