【劇本殺】劇本殺熱潮殺入香港　玩家由興趣到創業變老闆

百年前黑衣魔頭現世，禍亂武林，幸得俠義之士挺身而出救武林於水火，可是卻有人藉亂潜入少林寺盗取秘笈！煩請各位俠士速速前往軒宇樓集合……這如同武俠小說的內容，正是數名玩家演繹著不同角色，上演一場「劇本殺」。於疫情期間迅速冒起的「劇本殺」，源自歐美的真人實境角色扮演遊戲（Live Action Role-Playing)「LARP」，是不限年齡又可多人參與的角色扮演類推理遊戲，吸引了許多玩家參與其中，這股熱潮至今仍在港蔓延。

李小姐是位於荔枝角一間劇本殺館HeyLarp的場主，她透過接觸一些韓國及內地的推理綜藝節目，認識了劇本殺更參與線上和線下的劇本殺遊戲，更逐漸愛上。因為熱愛、從而使其成為了她全職從事的工作，2年半前她與朋友一起經營了這間劇本殺館。

李小姐介紹劇本殺是結合戲劇推理元素並帶來沉浸式體驗遊戲，種類繁多，有「恐怖本」、「推理本」、「情感本」、「歡樂本」等等。在一場劇本殺玩家在選角後會獲相應劇本，需研讀並掌握角色身分及任務。玩家扮演著角色，與其他人交換資訊，一同解謎並揭開劇本結局。主持人除了在過程中輔助玩家，也會在最後回顧劇情，公佈劇本全貌。李小姐表示劇本殺一大趣味在於演繹，兇手需隱藏身分，查案者則努力揪出兇手。

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「至於部分情感較重的劇本相對注重情節，帶動玩家情緒和思考，玩家完全會投入到劇本的角色當中，體驗故事情節，與該角色共情，彷彿開啟了第二人生。她還建議新手玩家多參與不同類型的劇本，以擴展角色扮演能力和推理思維。

談到店舖的特色，李小姐指出玩家在部分劇本中會有相應的道具和服裝使用，以更好地融入角色。目前香港本地原創劇本數量較少，大部分來自內地。為了讓玩家有熟悉感並更容易理解劇本內容，店舖會將所有劇本重新編寫為繁體字並使用香港常用的詞彙，劇情中使用到的錄音也會以廣東話重新錄製，從而提供給玩家更好的體驗。

疫情過後市面劇本殺店舖數量大幅增加，「隨著市場競爭激烈，我們更要重視如何吸引並留住真正熱愛劇本殺遊戲的玩家，而非僅僅追求短期利益。她又強調提供優質遊戲、重視玩家體驗是經營的關鍵要素。

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